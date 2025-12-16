B r u x e l l e s , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a C o m m i s s i o n e E u r o p e a a g g i u s t a g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l s e t t o r e a u t o , c o n l ' a t t e s a m o d i f i c a d e l r e g o l a m e n t o s u l l e e m i s s i o n i d i a n i d r i d e c a r b o n i c a p e r v e t t u r e e f u r g o n i . D a l 2 0 3 5 i n p o i , l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e e u r o p e e , s e c o n d o l a p r o p o s t a d e l l ' e s e c u t i v o U e , d o v r a n n o r i s p e t t a r e u n o b i e t t i v o d i r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i a l l o s c a r i c o d e l 9 0 % r i s p e t t o a i l i v e l l i d e l 2 0 2 1 , a n z i c h é d e l 1 0 0 % , m e n t r e i l r e s t a n t e 1 0 % d e l l e e m i s s i o n i d o v r à e s s e r e c o m p e n s a t o a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d i a c c i a i o a b a s s e e m i s s i o n i d i c a r b o n i o p r o d o t t o n e l l ' U n i o n e , o d a c o m b u s t i b i l i s i n t e t i c i e b i o c a r b u r a n t i . Q u e s t a r i m o d u l a z i o n e c o n s e n t i r à a i v e i c o l i i b r i d i p l u g - i n ( P h e v ) , a i v e i c o l i c o n r a n g e e x t e n d e r ( u n p i c c o l o m o t o r e a s c o p p i o c h e s i a c c e n d e p e r r i c a r i c a r e l a b a t t e r i a q u a n d o s i s c a r i c a , n d r ) , a i v e i c o l i i b r i d i l e g g e r i e a i v e i c o l i c o n m o t o r e a c o m b u s t i o n e i n t e r n a d i c o n t i n u a r e a s v o l g e r e u n r u o l o n e l s e t t o r e a n c h e d o p o i l 2 0 3 5 , o l t r e a i v e i c o l i c o m p l e t a m e n t e e l e t t r i c i ( E v ) e a i d r o g e n o . P r i m a d e l 2 0 3 5 , l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d i ' s u p e r c r e d i t i ' p e r l e p i c c o l e a u t o e l e t t r i c h e a p r e z z i a c c e s s i b i l i p r o d o t t e n e l l ' U n i o n e E u r o p e a . P e r l a C o m m i s s i o n e , q u e s t o i n c e n t i v e r à l a v e n d i t a d i u n m a g g i o r n u m e r o d i a u t o e l e t t r i c h e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i . P e r l ' o b i e t t i v o a l 2 0 3 0 p e r a u t o e f u r g o n i , v i e n e i n t r o d o t t a u l t e r i o r e f l e s s i b i l i t à , c o n s e n t e n d o i l ' b a n k i n g & b o r r o w i n g ' ( u n s i s t e m a d i f l e s s i b i l i t à t e m p o r a n e a , n d r ) p e r i l p e r i o d o 2 0 3 0 - 2 0 3 2 . U n ' u l t e r i o r e f l e s s i b i l i t à è d a t a a l s e g m e n t o d e i f u r g o n i , d o v e l ' a d o z i o n e d e l l ' e l e t t r i c o è s t a t a s t r u t t u r a l m e n t e p i ù d i f f i c i l e ( n e i v e i c o l i c o m m e r c i a l i c o m p o r t a u n a s f i d a i n g e g n e r i s t i c a p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s a , p e r c h é l a b a t t e r i a o c c u p a m o l t o s p a z i o , p r e z i o s o p e r u n v e i c o l o d i q u e s t o t i p o , n d r ) , c o n u n a r i d u z i o n e d e l l ' o b i e t t i v o d i e m i s s i o n i d i C o 2 p e r i f u r g o n i e n t r o i l 2 0 3 0 d a l 5 0 % a l 4 0 % , s e m p r e r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . ( s e g u e )