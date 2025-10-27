R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ g r a z i e a l l a r i t r o v a t a c e n t r a l i t à d e l l ’ I t a l i a e a l l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l p r e s i d e n t e M e l o n i s e p e r l a p r i m a v o l t a n e l l e c o n c l u s i o n i d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d i v e n e r d ì s c o r s o , l a ' n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ' è s t a t a u f f i c i a l m e n t e a s s o c i a t a a l l ' a u t o m o t i v e . G i à l u n e d ì U r s u l a V o n d e r L e y e n i n u n a l e t t e r a a i l e a d e r n a z i o n a l i , a v e v a d e l i n e a t o , a c c o g l i e n d o l e p o s i z i o n i d i I t a l i a e G e r m a n i a , i p i a n i p e r c a m b i a r e i p r e z z i d e l c a r b o n i o d e l l ’ U E e g l i o b i e t t i v i c l i m a t i c i i m p o s t i d a l G r e e n D e a l d e l l a p a s s a t a l e g i s l a t u r a , d e c i d e n d o d i a c c e l e r a r e l a r e v i s i o n e d e l r e g o l a m e n t o s u l l e e m i s s i o n i d i C O ₂ p e r a u t o e f u r g o n i , e n t r o l a f i n e d i q u e s t ’ a n n o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G a e t a n a R u s s o . " A l c o n s i g l i o e u r o p e o - p r o s e g u e - i l p r e s i d e n t e M e l o n i h a i n c a s s a t o i n f a v o r e d e l l ’ a u t o m o t i v e e d e l l e n o s t r e a z i e n d e i l r i e s a m e d e l l e n o r m e s u l l e a u t o a b e n z i n a e d i e s e l , e u n a c l a u s o l a d i r e v i s i o n e , c r u c i a l e s u l l e p o l i t i c h e d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . I l r i e s a m e a v v e r r à i n f a t t i n e l s e g n o d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , a p r e n d o l a p o r t a a t e c n o l o g i e a l t e r n a t i v e a l l ’ e l e t t r i c o . R e s t a l ’ i m p e g n o n e l r i s p e t t a r e g l i o b i e t t i v i d i r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i , m a s e n z a i m p o r r e u n ' u n i c a s o l u z i o n e , n é r i n c o r r e n d o l ’ a p p r o c c i o i d e o l o g i c o d e l p a s s a t o c h e c o n d a n n e r e b b e l a n o s t r a e c o n o m i a i n d u s t r i a l e " . " C i ò c h e q u i n d i p e r m o l t i p a r e v a i n e v i t a b i l m e n t e d e f i n i t o , c o s ì s o s t e n e v a o s p e r a v a f o r s e l a s i n i s t r a i t a l i a n a , p e r n o n a m m e t t e r e d i n o n e s s e r e s t a t a c a p a c e d i d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i , c o n d e t e r m i n a z i o n e e s e r i e t à p a r r e b b e s e g n a r e o r a u n c a m b i o d i p a s s o . A c c o g l i a m o p e r c i ò c o n f a v o r e l e p r i m e a p e r t u r e a r r i v a t e a U r s u l a v o n d e r L e y e n , e l a p o s i z i o n e d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , f i e r i c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o s t i a p r o v a n d o a i n d i c a r e i n E u r o p a l a l i n e a a u s p i c a t a d a F d I p e r l a r e v i s i o n e d e l G r e e n D e a l , n e l l ’ i n t e r e s s e d e l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o , d e l l ’ i n d u s t r i a p e s a n t e e d e l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o " , c o n c l u d e .