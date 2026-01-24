M e l b o u r n e , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Q u a t t r o a t t a c c h i d i s q u a l i i n 4 8 o r e , t r e d e i q u a l i i n u n t r a t t o c o s t i e r o d i a p p e n a 1 5 c h i l o m e t r i . S i s o n o v e r i f i c a t i i n A u s t r a l i a : u n f e n o m e n o d e f i n i t o " s t r a o r d i n a r i o " d a l l o s t u d i o s o d i s q u a l i C h r i s P e p i n - N e f f , s e c o n d o c u i l a r a g i o n e p o t r e b b e e s s e r e d i p e s a d a l l e p i o g g e t o r r e n z i a l i c h e h a n n o c o l p i t o l ' a r e a d e g l i a t t a c c h i . I l 1 8 g e n n a i o , u n r a g a z z o d i 1 2 a n n i è s t a t o p o r t a t o i n o s p e d a l e c o n f e r i t e g r a v i e d è p o i m o r t o d o p o e s s e r e s t a t o a g g r e d i t o m e n t r e n u o t a v a n e l p o r t o d i S y d n e y . I l g i o r n o s u c c e s s i v o , l a t a v o l a d a s u r f d i u n b a m b i n o d i 1 1 a n n i è s t a t a m o r s a s u l l a s p i a g g i a d i D e e W h y , p o c h e o r e p r i m a c h e u n u o m o v e n i s s e a g g r e d i t o n e l l a v i c i n a M a n l y e p o r t a t o i n o s p e d a l e i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e . P o i , i l 2 0 g e n n a i o , u n q u a r t o s u r f i s t a " h a r i p o r t a t o u n a f e r i t a a l p e t t o " d o p o c h e u n o s q u a l o g l i h a m o r s o l a t a v o l a . " Q u e s t a è l a s e r i e d i m o r s i d i s q u a l o p i ù r a v v i c i n a t a , s i a i n t e r m i n i d i p r o s s i m i t à c h e d i t e m p o , c h e a b b i a m a i v i s t o n e i m i e i 2 0 a n n i d i r i c e r c a " , a f f e r m a P e p i n - N e f f , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i p o l i t i c h e p u b b l i c h e p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i S y d n e y . L a r a p i d a o n d a t a d i i n c i d e n t i h a s c a t e n a t o l ' a l l a r m e a l i v e l l o l o c a l e e i n t e r n a z i o n a l e , c o n d e c i n e d i s p i a g g e c h i u s e p e r t i m o r e d i u l t e r i o r i a t t a c c h i . C o m e p r e v e d i b i l e , l e r i c h i e s t e d i a b b a t t i m e n t o d e g l i s q u a l i h a n n o a c q u i s i t o s l a n c i o e v o l u m e . G l i e s p e r t i , t u t t a v i a , h a n n o m e s s o i n g u a r d i a c o n t r o t a l i m i s u r e , s o s t e n e n d o i n v e c e l a n e c e s s i t à d i u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l c o m p o r t a m e n t o d e g l i s q u a l i e i n v i t a n d o a r i c o n s i d e r a r e i l r a p p o r t o d e g l i e s s e r i u m a n i c o n q u e s t i p e s c i . S e c o n d o g l i s t u d i o s i , s o n o m o l t e p l i c i i f a t t o r i c h e h a n n o p r o b a b i l m e n t e c o n t r i b u i t o a l l a r e c e n t e o n d a t a d i i n c i d e n t i e i l p r o b l e m a n o n s o n o g l i s q u a l i . G l i a t t a c c h i n o n p r o v o c a t i s o n o s o l i t a m e n t e s c a t e n a t i d a l l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i o d a c i ò c h e a t t r a e q u e s t i p e s c i , o d a e n t r a m b i . I t r e r e c e n t i i n c i d e n t i a v v e n u t i a S y d n e y , t u t t i p r e s u m i b i l m e n t e c a u s a t i d a s q u a l i t o r o , s o n o a v v e n u t i d o p o d i v e r s i g i o r n i d i f o r t i p i o g g e , d u r a n t e i q u a l i l a s t a z i o n e m e t e o r o l o g i c a u f f i c i a l e d e l l a c i t t à h a r e g i s t r a t o 1 2 7 m i l l i m e t r i d i p r e c i p i t a z i o n i i n 2 4 o r e , i l g i o r n o d i g e n n a i o p i ù p i o v o s o d e g l i u l t i m i 3 8 a n n i . S e c o n d o R e b e c c a O l i v e , r i c e r c a t r i c e s e n i o r p r e s s o l a R m i t U n i v e r s i t y , l e f o r t i p i o g g e a v r e b b e r o c r e a t o " l e c o n d i z i o n i p e r f e t t e " p e r g l i s q u a l i t o r o , c h e " p r o s p e r a n o i n a c q u e c a l d e e s a l m a s t r e , d a c u i l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a l t r i s q u a l i f u g g e " , h a d i c h i a r a t o a l l a B b c . " A m a n o l e f o c i d e i f i u m i e g l i e s t u a r i , q u i n d i l ' a c q u a d o l c e c h e h a i n o n d a t o l a t e r r a f e r m a i n s e g u i t o a l l e r e c e n t i p i o g g e e r a p e r f e t t a p e r l o r o " . O l i v e e a l t r i e s p e r t i s o t t o l i n e a n o i n o l t r e c h e q u e s t ' a c q u a d o l c e a v r e b b e p r o b a b i l m e n t e r i v e r s a t o l i q u a m i e s o s t a n z e n u t r i t i v e n e l m a r e , a t t i r a n d o c o s ì p e s c i e s c a e , d i c o n s e g u e n z a , s q u a l i . S e c o n d o P e p i n - N e f f , l ' a c q u a d o l c e a b a s s a s a l i n i t à p o t r e b b e a v e r c r e a t o u n a " e s p l o s i o n e d i b i o d i v e r s i t à , c o n i p e s c i e s c a c h e s o n o s a l i t i i n s u p e r f i c i e a s s i e m e a g l i s q u a l i t o r o n e l l a z o n a v i c i n o a l l a r i v a " . L e s t a t i s t i c h e u f f i c i a l i m o s t r a n o c h e g l i i n c i d e n t i c a u s a t i d a m o r s i d i s q u a l o i n A u s t r a l i a s o n o g r a d u a l m e n t e a u m e n t a t i n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i . C i ò n o n s i g n i f i c a , p e r ò , c h e g l i s q u a l i s t i a n o d i v e n t a n d o p i ù a g g r e s s i v i . È p i ù p r o b a b i l e c h e i n u m e r i p i ù e l e v a t i r i f l e t t a n o u n a m i g l i o r e r a c c o l t a d i d a t i , o l t r e a u n a s e r i e d i f a t t o r i u m a n i c h e c o n t r i b u i s c o n o a p e g g i o r a r e l a s i t u a z i o n e . T r a q u e s t i r i e n t r a n o l a c r e s c i t a d e l l a p o p o l a z i o n e c o s t i e r a , l a m a g g i o r e d i f f u s i o n e d e g l i s p o r t a c q u a t i c i e m u t e p i ù s p e s s e c h e c o n s e n t o n o a i n u o t a t o r i d i r i m a n e r e n e l l ' o c e a n o p i ù a l u n g o .