C a n b e r r a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i m a n i f e s t a n t i s i s o n o r a d u n a t i p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o I s a a c H e r z o g i n A u s t r a l i a , m e n t r e g r u p p i d i s i n i s t r a e f i l o - p a l e s t i n e s i s t a n n o p i a n i f i c a n d o u l t e r i o r i m a n i f e s t a z i o n i i n t u t t o i l p a e s e . I m a n i f e s t a n t i h a n n o s c a n d i t o s l o g a n c o n t r o H e r z o g e I s r a e l e , t r a c u i " H e r z o g f u o r i " , " H e r z o g è u n t e r r o r i s t a " , " G l o b a l i z z i a m o l ' I n t i f a d a " e " C ' è u n a s o l a s o l u z i o n e : l a r i v o l u z i o n e d e l l ' I n t i f a d a " . A l t r i h a n n o g r i d a t o : " B a s t a I s r a e l e , I s r a e l e è u n o s t a t o t e r r o r i s t a " , " L i b e r a z i o n e , l i b e r a z i o n e , l a P a l e s t i n a è l a n o s t r a n a z i o n e " e " D a l f i u m e a l m a r e , l a P a l e s t i n a s a r à l i b e r a " . H e r z o g è a r r i v a t o i n A u s t r a l i a i e r i i n v i s i t a u f f i c i a l e , i n s e g u i t o a l m o r t a l e a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d u r a n t e u n e v e n t o d i H a n u k k a h a B o n d i B e a c h , a S y d n e y , n e l d i c e m b r e 2 0 2 5 . L e a u t o r i t à h a n n o d i c h i a r a t o l a s u a v i s i t a u n e v e n t o i m p o r t a n t e e h a n n o s c h i e r a t o m i g l i a i a d i p o l i z i o t t i p e r g e s t i r e l a f o l l a . U n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a p r o t e s t a d i M e l b o u r n e h a d i c h i a r a t o : " P i a n g i a m o l a g e n t e d i B o n d i e p i a n g i a m o l a g e n t e d i G a z a . I l n o s t r o g o v e r n o n o n l o f a . N o n s i a m o n o i g l i i p o c r i t i , l o s o n o l o r o " . L a s e n a t r i c e L i d i a T h o r p e è i n t e r v e n u t a a l l a p r o t e s t a , e s p r i m e n d o s o l i d a r i e t à s i a a l l e v i t t i m e d e l r e c e n t e a t t a c c o a B o n d i B e a c h a S y d n e y s i a a i p a l e s t i n e s i . " S o n o s o l i d a l e c o n l e v i t t i m e d i B o n d i , m a a n c h e c o n i m i e i f r a t e l l i e s o r e l l e p a l e s t i n e s i , e q u e s t o n o n è a n t i s e m i t a " , h a d e t t o . " P e r c h é i n o s t r i l e a d e r s i s c h i e r a n o c o n q u a l c u n o c h e f i r m a b o m b e c h e u c c i d o n o p e r s o n e i n n o c e n t i ? " S i p r e v e d e c h e l a p r o t e s t a a M e l b o u r n e c o n t i n u e r à p e r t u t t a l a g i o r n a t a , n e l l ' a m b i t o d i u n a p i ù a m p i a s e r i e d i m a n i f e s t a z i o n i i n t u t t a l ' A u s t r a l i a c h e c o i n c i d o n o c o n l a v i s i t a d i q u a t t r o g i o r n i d i H e r z o g e c h e c o m p r e n d e t a p p e a S y d n e y , M e l b o u r n e e C a n b e r r a , o l t r e a u n a v i s i t a a B o n d i B e a c h , i l l u o g o d e l l ' a t t a c c o a l l a c o m u n i t à e b r a i c a l o c a l e . L a v i s i t a , s u i n v i t o d e l g o v e r n a t o r e g e n e r a l e a u s t r a l i a n o S a m M o s t y n , d e l p r i m o m i n i s t r o A n t h o n y A l b a n e s e e d e l l a c o m u n i t à e b r a i c a d e l P a e s e , s i c o n c e n t r e r à s u l l ' e s p r e s s i o n e d i s o l i d a r i e t à c o n l ' e b r a i s m o a u s t r a l i a n o e s u l r a f f o r z a m e n t o d e i l e g a m i b i l a t e r a l i , h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e .