C a n b e r r a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i a u s t r a l i a n i , e b r e i e n o n e b r e i , s i s o n o r a d u n a t i a B o n d i B e a c h , a S i d n e y , p e r c o m m e m o r a r e l e v i t t i m e d e l l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o a v v e n u t o u n a s e t t i m a n a f a , c h e h a p r e s o d i m i r a u n e v e n t o d e l l a f e s t a e b r a i c a d i H a n u k k a h i n r i v a a l m a r e . L a n a z i o n e h a c e l e b r a t o u n a g i o r n a t a d i r i f l e s s i o n e p e r o n o r a r e l e 1 5 p e r s o n e u c c i s e e l e d e c i n e d i f e r i t e n e l l ' a t t a c c o d i d u e u o m i n i a r m a t i . C o n m i s u r e d i s i c u r e z z a i n g e n t i e b a n d i e r e a m e z z ' a s t a s u g l i e d i f i c i g o v e r n a t i v i , è s t a t o o s s e r v a t o u n m i n u t o d i s i l e n z i o a l l e 1 8 , 4 7 , o r a l o c a l e i n c u i è i n i z i a t o l ' a t t a c c o . I l p r i m o m i n i s t r o a u s t r a l i a n o A n t h o n y A l b a n e s e h a p a r t e c i p a t o a l l ' e v e n t o , d o v e è s t a t o f i s c h i a t o d a i p a r t e c i p a n t i i n f u r i a t i . M o l t i l o h a n n o a c c u s a t o d i n o n a v e r p r o t e t t o l a c o m u n i t à e b r a i c a d a i c r i m i n i d ' o d i o a n t i s e m i t i . A l b a n e s e , i s u o i p r e d e c e s s o r i J o h n H o w a r d e S c o t t M o r r i s o n e i l g o v e r n a t o r e g e n e r a l e S a m M o s t y n , c h e r a p p r e s e n t a i l c a p o d i s t a t o a u s t r a l i a n o , r e C a r l o I I I , e r a n o t r a i d i g n i t a r i p r e s e n t i a l l a c o m m e m o r a z i o n e , c h e h a a t t i r a t o p i ù d i 1 0 . 0 0 0 p e r s o n e . A l b a n e s e è s t a t o f i s c h i a t o d a l l a f o l l a e a c c o l t o d a g r i d a c o m e " v e r g o g n a " a l s u o a r r i v o e d i n u o v o i n s e g u i t o , q u a n d o l ' o r a t o r e h a p r o n u n c i a t o i l s u o n o m e d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e . E r a s e d u t o i n p r i m a f i l a c o n l a k i p p a h , i l t r a d i z i o n a l e c o p r i c a p o m a s c h i l e e b r a i c o . A l b a n e s e , s o t t o p r e s s i o n e d a p a r t e d e i c r i t i c i c h e s o s t e n g o n o c h e i l s u o g o v e r n o d i c e n t r o - s i n i s t r a n o n h a f a t t o a b b a s t a n z a p e r f r e n a r e l ' o n d a t a d i a n t i s e m i t i s m o d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a a G a z a , n o n a v r e b b e d o v u t o p a r l a r e a l l ' e v e n t o . L a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e S u s s a n L e y , c h e a v e v a a f f e r m a t o c h e u n g o v e r n o c o n s e r v a t o r e d a l e i g u i d a t o a v r e b b e r i b a l t a t o l a d e c i s i o n e p r e s a q u e s t ' a n n o d a l g o v e r n o l a b u r i s t a d i c e n t r o - s i n i s t r a d i A l b a n e s e d i r i c o n o s c e r e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , è s t a t a a c c o l t a c o n e n t u s i a s m o . I f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i , t r a c u i i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u , h a n n o c e r c a t o d i c o l l e g a r e l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i B o n d i B e a c h a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d i A l b a n e s e . I l g o v e r n o a u s t r a l i a n o h a r e s p i n t o l ' a c c u s a e h a a f f e r m a t o d i a v e r c o s t a n t e m e n t e d e n u n c i a t o l ' a n t i s e m i t i s m o n e g l i u l t i m i d u e a n n i e d i a v e r a p p r o v a t o u n a l e g g e p e r c r i m i n a l i z z a r e l ' i n c i t a m e n t o a l l ' o d i o . H a e s p u l s o l ' a m b a s c i a t o r e i r a n i a n o a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o d o p o a v e r a c c u s a t o T e h e r a n d i a v e r d i r e t t o d u e a t t a c c h i i n c e n d i a r i a n t i s e m i t i .