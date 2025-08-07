R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - F o r m a r e n u o v i p r o f e s s i o n i s t i e s p e r t i d i c o m u n i c a z i o n e e m a r k e t i n g a p p l i c a t a a l c i n e m a p e r m i g l i o r a r e l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i d e g l i o p e r a t o r i d e l l ’ i n d u s t r i a c u l t u r a l e e c r e a t i v a , f a v o r e n d o l a t r a n s i z i o n e t e c n o l o g i c a e d i g i t a l e d e l s e t t o r e . C o n q u e s t i o b i e t t i v i , C i n e c i t t à S p a a n n u n c i a l ’ a v v i o d e l c o r s o d i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e g r a t u i t o d e d i c a t o a l l a c o m u n i c a z i o n e e a l m a r k e t i n g n e l s e t t o r e a u d i o v i s i v o e g e s t i t o a t t r a v e r s o l ’ u n i t à d e d i c a t a L u c e L a b C i n e c i t t à c o n i l s u p p o r t o s t r a t e g i c o d i A d n k r o n o s C o m u n i c a z i o n e . I l c o r s o , i n p r o g r a m m a t r a n o v e m b r e 2 0 2 5 e g e n n a i o 2 0 2 6 n e l l a s e d e A d n k r o n o s d i R o m a i n p i a z z a M a s t a i , s i p r o p o n e d i f o r n i r e a i 2 5 p a r t e c i p a n t i s e l e z i o n a t i c o m p e t e n z e i m m e d i a t a m e n t e s p e n d i b i l i p r e s s o a g e n z i e d i c o m u n i c a z i o n e , t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e , s o c i e t à d i p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e , c a n a l i t e l e v i s i v i e o r g a n i z z a t o r i d i e v e n t i c u l t u r a l i . D i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i C i n e c i t t à , A n t o n i o S a c c o n e : ' È i n e l u d i b i l e o g g i p i ù c h e m a i q u a n t o l a C o m u n i c a z i o n e s i a u n s e t t o r e d e c i s i v o p e r u n m o n d o c o m e q u e l l o d e l l ' A u d i o v i s i v o , s e m p r e p i ù e s p a n s o . L ' I n d u s t r i a c u l t u r a l e e s i g e p r o f e s s i o n i s t i s e m p r e p i ù i n g r a d o d i t r a s m e t t e r e , i n t e r e s s a r e , c r e a r e c o n t e n u t i c h e d i a n o v a l o r e a g g i u n t o a i c o n t e n u t i c u l t u r a l i . C i n e c i t t à è t r a l e a l t r e c o s e u n a c e n t r a l e c o m u n i c a t i v a c a r d i n e p e r i l s e t t o r e , e s o s t i e n e l a f o r m a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l m a r k e t i n g a u t o r e v o l i , c r e a t i v i e r e s p o n s a b i l i : s a r a n n o l o r o a d a p r i r e p o r t e i m p o r t a n t i a l c i n e m a d e l f u t u r o . I c o r s i d i L u c e L a b C i n e c i t t à v o g l i o n o f o r n i r e l e c h i a v i p e r a p r i r e q u e s t e p o r t e " . A d n k r o n o s C o m u n i c a z i o n e , p a r t n e r d ’ e c c e l l e n z a d e l p r o g e t t o , m e t t e a d i s p o s i z i o n e l a p r o p r i a e s p e r i e n z a e i l p r o p r i o k n o w - h o w p e r g a r a n t i r e u n p e r c o r s o f o r m a t i v o d i a l t o p r o f i l o , o r i e n t a t o a l l e r e a l i e s i g e n z e d e l m e r c a t o . P e r p a r t e c i p a r e è s u f f i c i e n t e a v e r e u n d i p l o m a d i s c u o l a s e c o n d a r i a d i s e c o n d o g r a d o e b u o n a c o n o s c e n z a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a e c o m p i l a r e i l f o r m p u b b l i c a t o s u l s i t o h t t p s : / / l u c e l a b c i n e c i t t a . c o m / c o n s c a d e n z a a l l e o r e 1 2 d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i t o d e l P r o g e t t o C i n e c i t t à , p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a M i s s i o n e 1 d e l P n r r - D i g i t a l i z z a z i o n e , i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à , c u l t u r a e t u r i s m o | M 1 C 3 - T u r i s m o e c u l t u r a 4 . 0 | I n v e s t i m e n t o 3 . 2 : S v i l u p p o i n d u s t r i a c i n e m a t o g r a f i c a f i n a n z i a t o q u i n d i d a l l a C o m u n i t à e u r o p e a n e l l ’ a m b i t o d e l p i a n o N e x t G e n e r a t i o n E U . I l p r o g r a m m a d i d a t t i c o , d e l l a d u r a t a c o m p l e s s i v a d i 1 2 0 o r e , p r e v e d e l e z i o n i f r o n t a l i , e s e r c i t a z i o n i p r a t i c h e e m o d u l i d e d i c a t i a l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o . I c o n t e n u t i s p a z i a n o d a l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e a q u e l l a d i p r o d o t t o e d e v e n t i , c o n f o c u s s u g i o r n a l i s m o , u f f i c i s t a m p a , a g e n z i e d i c o m u n i c a z i o n e , f e s t i v a l , r a s s e g n e e F i l m C o m m i s s i o n . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ a n a l i s i d i c a s i s t u d i o e b u o n e p r a t i c h e , p e r f o r m a r e f i g u r e c a p a c i d i o p e r a r e i n c o n t e s t i c o m p l e s s i e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . C i n e c i t t à S p a e A d n k r o n o s C o m u n i c a z i o n e c o n f e r m a n o c o s ì i l l o r o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e l ’ e c c e l l e n z a e l ’ i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e a u d i o v i s i v o , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e s c i t a d i u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e .