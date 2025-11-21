R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d i A s s i l e a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a l e a s i n g , h a d e l i b e r a t o l a n o m i n a d e l p r o f . G i u s e p p e S c h l i t z e r c o m e n u o v o D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 . S c h l i t z e r a s s u m e r à l ' i n c a r i c o a p a r t i r e d a l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 , s u c c e d e n d o a l D o t t . L u c a Z i e r o , i n c a r i c a d a l l u g l i o 2 0 2 2 . N a t o a N a p o l i , 6 3 a n n i , S c h l i t z e r v a n t a u n a l u n g a e s o l i d a c a r r i e r a n e l m o n d o f i n a n z i a r i o , i s t i t u z i o n a l e e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i i m p r e s a a v e n d o r i c o p e r t o r u o l i d i r i l i e v o , t r a g l i a l t r i , i n B a n c a d ' I t a l i a , C o n f i n d u s t r i a , F e b a f e d a u l t i m o p r e s s o l ’ A s i f , l ’ a u t o r i t à d i v i g i l a n z a e a n t i r i c i c l a g g i o d e l l a S a n t a S e d e . È i n o l t r e d o c e n t e d i f i n a n z a i n t e r n a z i o n a l e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a . N e l r u o l o d i D i r e t t o r e G e n e r a l e , G i u s e p p e S c h l i t z e r a v r à l a r e s p o n s a b i l i t à d i r e a l i z z a r e g l i o b i e t t i v i a s s o c i a t i v i p r e v i s t i d a l l e l i n e e g u i d a p r o g r a m m a t i c h e d e f i n i t e d a l C o n s i g l i o a s s o c i a t i v o e d a l P r e s i d e n t e P a o l o G u z z e t t i p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 r i g u a r d a n t i i n p a r t i c o l a r e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n z a i n t u t t e l e s e d i i s t i t u z i o n a l i p e r f a r c o n o s c e r e i l p r o d o t t o l e a s i n g e t u t e l a r n e l e p e c u l i a r i t à . L ’ i m p e g n o d i A s s i l e a s i c o n c e n t r e r à n e l t r i e n n i o i n p a r t i c o l a r e s u t r e t e m i p r i o r i t a r i d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i l s e t t o r e d e l l e a s i n g , l a d e f i n i z i o n e d i u n q u a d r o n o r m a t i v o p r u d e n z i a l e ( C r r 3 - B a s i l e a 3 + ) c h e v a l o r i z z i i l r u o l o d e l l e a s i n g a s u p p o r t o d e l l ’ e c o n o m i a , l a p r o m o z i o n e d e l r u o l o d e l l e a s i n g c o m e s t r u m e n t o p e r l o s v i l u p p o d i u n ’ e c o n o m i a p i ù v e r d e e d i g i t a l e e i n f i n e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a p i e n a a m m i s s i b i l i t à d e l l e a s i n g i n t u t t i i p r o g r a m m i d i a g e v o l a z i o n e e i n c e n t i v o p e r l e i m p r e s e . I l l e a s i n g s i c o n f e r m a c o m e i l p r i n c i p a l e s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o u t i l i z z a t o d a l l e p m i p e r i n v e s t i r e , i n n o v a r e e c r e s c e r e . N o n o s t a n t e i l c o n t e s t o d i e l e v a t a i n c e r t e z z a p e r l e i m p r e s e c a u s a t o d a l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e e d a l l a r i d e f i n i z i o n e d e i r a p p o r t i c o m m e r c i a l i i n a t t o a l i v e l l o g l o b a l e , c r e s c e i n f a t t i i l c r e d i t o l e a s i n g a l l e i m p r e s e i t a l i a n e n e i p r i m i d i e c i m e s i d e l 2 0 2 5 ( + 5 , 7 % ) c o n u n v o l u m e d i n u o v e o p e r a z i o n i d i o l t r e 2 9 , 3 m l d d i e u r o .