Roma, 18 nov.(Adnkronos) - Tra le forme di welfare più richieste cè lassicurazione sanitaria integrativa. I lavoratori richiedono alle aziende stabilità, continuità, certezza nei percorsi di cura. Fondamentalmente chiedono supporto. Così la vicepresidente di Eikon Strategic Consulting Italia Paola Aragno, commentando i risultati della ricerca Salute, benessere e sostenibilità, presentata da Eikon in occasione dellevento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dellInformazione a Roma. Non si apre un conflitto tra pubblico e privato, ma un discorso sul tema della sostenibilità complessiva della tutela della salute aggiunge Aragno sottolineando che in questo le aziende possono fare la differenza, favorendo la costruzione di un welfare multi livello dove il servizio sanitario resta universale ma viene sostenuto dalle imprese, che diventano quasi parte di questa rete di protezione.