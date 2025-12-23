R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a p r e s e n t a t a p r e s s o i l T e r m i n a l 1 d e l ' L e o n a r d o d a V i n c i ' d i R o m a F i u m i c i n o , l ’ o p e r a ' A p p a r a t o C i r c o l a t o r i o ' d e l l ’ a r t i s t a J a g o , t r a g l i s c u l t o r i i t a l i a n i p i ù a f f e r m a t i s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e . A l l ’ i n a u g u r a z i o n e h a n n o p a r t e c i p a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F e d e r i c o M o l l i c o n e e l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A e r o p o r t i d i R o m a M a r c o T r o n c o n e . A l l ’ i n t e r n o d e l l o s c a l o , l ’ i n s t a l l a z i o n e p r o p o n e s e i c u o r i r o s s i i n c e r a m i c a , t r a t t i d a l l ’ o p e r a o r i g i n a r i a d i J a g o d e l 2 0 1 7 e s i m b o l i d i v a l o r i u n i v e r s a l i : u g u a g l i a n z a , e m p a t i a , m e m o r i a , a c c o g l i e n z a , s p e r a n z a e c o r a g g i o . I c u o r i , d i s p o s t i i n c e r c h i o , f i g u r a g e o m e t r i c a s e n z a i n i z i o n é f i n e , e a c c o m p a g n a t i d a u n a v i d e o p r o i e z i o n e c h e n e r i p r o d u c e l a p u l s a z i o n e r i t m i c a , r a p p r e s e n t a n o u n i n v i t o p e r i v i a g g i a t o r i a r i t r o v a r e , a n c h e s o l o p e r u n i s t a n t e , i l s e n s o p r o f o n d o d e l l ’ e s s e r e p a r t e d i u n ’ u m a n i t à c o n d i v i s a . " N e l m o m e n t o i n c u i R o m a F i u m i c i n o s u p e r a i 5 0 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i a n n u i e s i c o n f e r m a n e l l ’ é l i t e d e g l i h u b a l i v e l l o g l o b a l e p e r q u a l i t à e c o n n e t t i v i t à , c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e p e r o f f r i r e a c h i t r a n s i t a i n a e r o p o r t o u n a m b i e n t e a c c o g l i e n t e , c h e c e l e b r i l a s t r a o r d i n a r i e t à e l ’ e c c e l l e n z a d e l l ’ a r t e i t a l i a n a v a l o r i z z a n d o a l m a s s i m o q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a " , h a d i c h i a r a t o T r o n c o n e . " E ' i n q u e s t o o r i z z o n t e c h e s i i n s e r i s c e l ’ o p e r a d i u n a r t i s t a d i a s s o l u t o r i l i e v o s u l l a s c e n a c o n t e m p o r a n e a , l a c u i p r e s e n z a n e l n o s t r o s c a l o a s s u m e u n s i g n i f i c a t o c h e v a o l t r e i l v a l o r e e s t e t i c o . D o p o a v e r r a p p r e s e n t a t o l ’ I t a l i a n e l t o u r d e l V e s p u c c i e a l l ’ E x p o d i O s a k a , J a g o a p r e u n o s p a z i o d i r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a a n c h e q u i , a l c e n t r o d e l l a m o b i l i t à g l o b a l e . I c u o r i d i ‘ A p p a r a t o C i r c o l a t o r i o ’ s o n o p i ù d i u n s i m b o l o : s o n o u n m e s s a g g i o d i p a c e u n i v e r s a l e e u n r i c h i a m o p o t e n t e a l l a d i m e n s i o n e u m a n a d e l n o s t r o l a v o r o , c h e c o n n e t t e o g n i g i o r n o p e r s o n e , e s p e r i e n z e , s o g n i e v a l o r i " , h a c o n c l u s o T r o n c o n e . A p p a r a t o C i r c o l a t o r i o , r i c o r d a l a n o t a d i A d r , s a r à v i s i b i l e a t u t t i i p a s s e g g e r i e r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o d a A e r o p o r t i d i R o m a , s o c i e t à d e l g r u p p o M u n d y s , p e r t r a s f o r m a r e l o s c a l o d i R o m a F i u m i c i n o i n u n a v e r a e p r o p r i a p i a t t a f o r m a c u l t u r a l e , g i à a r r i c c h i t a n e g l i a n n i d a c a p o l a v o r i c o m e i l S a l v a t o r M u n d i d i B e r n i n i e l e t r e v e t r a t e a t t r i b u i t e a G i o t t o d e l l a B a s i l i c a d i S a n t a C r o c e . U n a p r o g e t t u a l i t à c h e s i f o n d a s u l l a v o l o n t à d i i n t e g r a r e s t a b i l m e n t e l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a n e g l i s p a z i a e r o p o r t u a l i , r e n d e n d o l a a c c e s s i b i l e , f r u i b i l e e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o . I n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n c l u d e l a n o t a , l ’ o b i e t t i v o d i A d r è r i d e f i n i r e i l r u o l o d e l l ’ a e r o p o r t o c o m e i n f r a s t r u t t u r a v i v a , i n c u i a n c h e i l t e m p o d e l l ’ a t t e s a s i t r a s f o r m a i n u n ’ o c c a s i o n e d i s c o p e r t a , b e l l e z z a c o n d i v i s a e v a l o r i z z a z i o n e d e l M a d e i n I t a l y .