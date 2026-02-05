R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R e s p i n g i a m o c o n f e r m e z z a l a d e c i s i o n e d e l l ' A u t o r i t à G a r a n t e d e l l a C o n c o r r e n z a e d e l M e r c a t o ( A g c m ) , i n q u a n t o n o n r i f l e t t e l a n o s t r a a t t u a l e o f f e r t a . C o m e p i o n i e r i n e l s e t t o r e d e g l i a b b o n a m e n t i d i v i a g g i o a l i v e l l o g l o b a l e , P r i m e è o g g e t t o d i c o s t a n t i e v o l u z i o n i p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e i v i a g g i a t o r i ; q u e s t o a p p r o c c i o è c o n f e r m a t o d a l l i v e l l o r e c o r d d i s o d d i s f a z i o n e d e i n o s t r i i s c r i t t i i t a l i a n i , c h e v a l u t a n o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a i n m o d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a i n o n a b b o n a t i " . E ' q u a n t o d i c h i a r a u n p o r t a v o c e d i e D r e a m s O d i g e o c o m m e n t a n d o , i n u n a n o t a , l a d e c i s i o n e d e l l ' A n t i t r u s t d i i r r o g a r e u n a s a n z i o n e d i 9 m i l i o n i d i e u r o a l l e s o c i e t à V a c a c i o n e s e D r e a m s S . L . , e D r e a m s I n t e r n a t i o n a l N e t w o r k S . L . e d e D r e a m s S . r . l . p e r d u e d i s t i n t e p r a t i c h e c o m m e r c i a l i s c o r r e t t e . " A s p e t t o c r u c i a l e , P r i m e g a r a n t i s c e s o s t a n z i a l i r i s p a r m i a i c o n s u m a t o r i , c i o n o n o s t a n t e , l a d e c i s i o n e t r a v i s a l e d i n a m i c h e s t a n d a r d d e l r e t a i l , c o m u n i a m o l t e p l i c i s e t t o r i . S i a m o f i d u c i o s i n e l l a n o s t r a p o s i z i o n e e p r e s e n t e r e m o i m m e d i a t o r i c o r s o d i n a n z i a i t r i b u n a l i p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a p i e n a c o n f o r m i t à a l l e l e g g i i t a l i a n e e d e u r o p e e . I l n o s t r o i m p e g n o v e r s o i c l i e n t i e l ' i n t e g r i t à d e i n o s t r i s e r v i z i r e s t a n o i n c r o l l a b i l i , e c o n t i n u e r e m o a r a f f o r z a r e l a n o s t r a p o s i z i o n e d i p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i f i d u c i a p e r i n o s t r i 7 , 7 m i l i o n i d i m e m b r i P r i m e n e l m o n d o " c o n c l u d e i l p o r t a v o c e i n u n a n o t a .