R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d i o g g i , s u p r o p o s t a d e l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , h a d e l i b e r a t o l ' a p p r o v a z i o n e , a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 5 7 , c o m m a 1 , l e t t e r a a ) , n . 2 d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 3 a p r i l e 2 0 0 6 , n . 1 5 2 , d e l P i a n o d i b a c i n o , s t r a l c i o a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o , d e l d i s t r e t t o i d r o g r a f i c o d e l l ' a p p e n n i n o s e t t e n t r i o n a l e - p e r l a g e s t i o n e d e l r i s c h i o d a d i s s e s t i d i n a t u r a g e o m o r f o l o g i c a ( P A I d i s s e s t i ) . S i l e g g e n e l l a n o t a d e l C d m .