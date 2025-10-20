M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G l i u f f i c i a z i e n d a l i d i A m a z o n a M i l a n o h a n n o o s p i t a t o u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e i n t e m a d i v i o l e n z a e c o n o m i c a e d i g e n e r e , l e g a t o a E c o n o . M i a , i l p e r c o r s o d i a l f a b e t i z z a z i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a s v i l u p p a t o d a A m a z o n i n s i e m e a d A c t i o n A i d , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e R e a l i z z a i l c a m b i a m e n t o , d e d i c a t o a t u t t i i d i p e n d e n t i d e l l ’ a z i e n d a i n I t a l i a e a l l e l o r o f a m i g l i e . D o p o l ' a n n u n c i o n a z i o n a l e e t r e e v e n t i l o c a l i r e a l i z z a t i c o n i l c o n t r i b u t o d i A c t i o n A i d e d e l l e i s t i t u z i o n i t e r r i t o r i a l i , l ' a p p u n t a m e n t o m i l a n e s e h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i s i n t e s i e r i l a n c i o d e l p r o g e t t o , o f f r e n d o l ' o p p o r t u n i t à d i r i f l e t t e r e s u l l o s t a t o d e l l ' a l f a b e t i z z a z i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a i n I t a l i a e s u l l e s f i d e a n c o r a a p e r t e . L ’ e v e n t o , m o d e r a t o d a A l e s s a n d r o G a l a v o t t i , r e s p o n s a b i l e d e l l a r e d a z i o n e A n s a d i M i l a n o , s i è a p e r t o c o n i l s a l u t o i n t r o d u t t i v o d i E l e n a L a t t u a d a , d e l e g a t a d e l s i n d a c o a l l e P a r i o p p o r t u n i t à d i g e n e r e , s e g u i t o d a l l ’ i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e l a S e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , M a r i a E l i s a b e t t a A l b e r t i C a s e l l a t i . N e l s u o c o n t r i b u t o , i l m i n i s t r o h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ e d u c a z i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a r a p p r e s e n t i u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r p r o m u o v e r e a u t o n o m i a , p a r i o p p o r t u n i t à e i n c l u s i o n e , i n p a r t i c o l a r e p e r d o n n e e g i o v a n i . I l d i b a t t i t o è p r o s e g u i t o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o d i C h i a r a M o n t i c o n e , s e n i o r p o l i c y a n a l y s t d e l l ' O c s e , c h e h a o f f e r t o u n q u a d r o a p p r o f o n d i t o s u l l e c o m p e t e n z e f i n a n z i a r i e a l i v e l l o i t a l i a n o e d e u r o p e o , e v i d e n z i a n d o l e p r i n c i p a l i s f i d e f u t u r e e i l r u o l o c r u c i a l e d e l l ’ e d u c a z i o n e e c o n o m i c a p e r f a v o r i r e c o n s a p e v o l e z z a , i n c l u s i o n e e c r e s c i t a s o s t e n i b i l e . F u l c r o d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t a l a t a v o l a r o t o n d a , c h e h a r i u n i t o v o c i p r o v e n i e n t i d a l m o n d o i s t i t u z i o n a l e , a z i e n d a l e e d e l t e r z o s e t t o r e p e r u n c o n f r o n t o a p e r t o s u l l ’ e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e s u l s u o i m p a t t o s o c i a l e . A c c a n t o a G i o r g i o B u s n e l l i , v p e c o u n t r y m a n a g e r d i A m a z o n I t a l i a , s o n o i n t e r v e n u t e K a t i a S c a n n a v i n i , c o - s e g r e t a r i a g e n e r a l e d i A c t i o n A i d ; E l e n a L a t t u a d a , d e l e g a t a d e l s i n d a c o a l l e P a r i o p p o r t u n i t à d i g e n e r e d e l C o m u n e d i M i l a n o ; A n n a l i s a M o n f r e d a , c o - f o n d a t r i c e d i R a m e e C l a u d i a D i P a l m a , c o o r d i n a t r i c e d i S V S D o n n a A i u t a D o n n a O n l u s . I l d i b a t t i t o h a a p p r o f o n d i t o l o s t a t o d e l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a i n I t a l i a , m e t t e n d o i n l u c e l e s u e r i c a d u t e d i r e t t e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e , i n p a r t i c o l a r e i n r e l a z i o n e a i f e n o m e n i d i v i o l e n z a e c o n o m i c a e d i g e n e r e , e l ’ i m p o r t a n z a d i c o s t r u i r e s t r u m e n t i e f f i c a c i d i p r e v e n z i o n e e a u t o n o m i a . " I d a t i c o n f e r m a n o c h e i n I t a l i a i l l i v e l l o d i a l f a b e t i z z a z i o n e f i n a n z i a r i a è a n c o r a t r o p p o b a s s o e i l d i v a r i o d i g e n e r e c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n a s f i d a s i g n i f i c a t i v a - h a d i c h i a r a t o G i o r g i o B u s n e l l i , v p e c o u n t r y m a n a g e r d i A m a z o n I t a l i a - . I n A m a z o n s i a m o c o n v i n t i c h e l e a z i e n d e , s o p r a t t u t t o q u e l l e a v o c a z i o n e i n n o v a t i v a , p o s s a n o a v e r e u n r u o l o a t t i v o n e l c a m b i a m e n t o , c r e a n d o v a l o r e p e r l e n o s t r e p e r s o n e e l e c o m u n i t à i n c u i s i a m o p r e s e n t i . C o n E c o n o . M i a a b b i a m o v o l u t o c r e a r e u n p e r c o r s o a c c e s s i b i l e e c o n c r e t o , c h e a i u t i l e p e r s o n e a g e s t i r e m e g l i o l e p r o p r i e r i s o r s e e c o n o m i c h e e a p r e n d e r e d e c i s i o n i c o n s a p e v o l i , s i a n e l l a v i t a p e r s o n a l e s i a i n q u e l l a p r o f e s s i o n a l e . I n v e s t i r e n e l l ’ e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a s i g n i f i c a p r o m u o v e r e i n c l u s i o n e , e q u e o p p o r t u n i t à e p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a l l a v i t a e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l P a e s e . È u n i m p e g n o c h e p a r t e d a i n o s t r i d i p e n d e n t i , m a c h e v o g l i a m o e s t e n d e r e a l l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o " . " I n I t a l i a - h a a g g i u n t o K a t i a S c a n n a v i n i , c o - s e g r e t a r i a g e n e r a l e d i A c t i o n A i d - i l b a s s o l i v e l l o d i a l f a b e t i z z a z i o n e f i n a n z i a r i a e i l p e r s i s t e n t e d i v a r i o d i g e n e r e r e s t a n o t r a l e p r i n c i p a l i c a u s e d e l l e d i s u g u a g l i a n z e . D u e d o n n e s u c i n q u e s o n o a r i s c h i o d i d i p e n d e n z a e c o n o m i c a d a l p a r t n e r e o l t r e u n a s u t r e s u b i s c e u n c o n t r o l l o s u l l e p r o p r i e r i s o r s e . L ’ e d u c a z i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a è u n a l e v a f o n d a m e n t a l e p e r p r o m u o v e r e a u t o n o m i a e l i b e r t à , m a a n c h e p e r i n n e s c a r e u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r o f o n d o , c a p a c e d i r i d e f i n i r e i l r a p p o r t o t r a d e n a r o , p o t e r e e d i r i t t i . C o n E c o n o . M i a v o g l i a m o o f f r i r e s t r u m e n t i a c c e s s i b i l i e c o n c r e t i p e r r a f f o r z a r e l a c o n s a p e v o l e z z a f i n a n z i a r i a e f a v o r i r e l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a , d i m o s t r a n d o c h e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a t e r z o s e t t o r e , i s t i t u z i o n i e a z i e n d e c o m e A m a z o n p u ò g e n e r a r e c a m b i a m e n t o e p r o m u o v e r e p a r i t à e g i u s t i z i a s o c i a l e " . E l e n a L a t t u a d a , D e l e g a t a d e l S i n d a c o a l l e P a r i O p p o r t u n i t à d i G e n e r e d e l C o m u n e d i M i l a n o , h a d i c h i a r a t o : " L ' e d u c a z i o n e e c o n o m i c a e f i n a n z i a r i a è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r p r o m u o v e r e l ’ e q u i t à e c o n t r a s t a r e o g n i f o r m a d i v i o l e n z a , i n c l u s a q u e l l a e c o n o m i c a e r i g u a r d a t u t t i i s o g g e t t i : l e i m p r e s e , l e i s t i t u z i o n i c o s ì c o m e i s i n g o l i e l e s i n g o l e . L a p o s s i b i l i t à d i c o n o s c e r e , g e s t i r e e p i a n i f i c a r e l e p r o p r i e r i s o r s e c o n s e n t e a l l e p e r s o n e , e a l l e d o n n e i n p a r t i c o l a r e , d i c o n q u i s t a r e a u t o n o m i a e l i b e r t à d i s c e l t a . I n v e s t i r e i n p e r c o r s i c o m e E c o n o . M i a s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e , p r o m u o v e r e l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a e c o n t r i b u i r e a u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a , d o v e l a p a r i t à d i g e n e r e n o n s i a s o l o u n p r i n c i p i o , m a u n a c o n d i z i o n e r e a l e e c o n d i v i s a " . P e r r i b a d i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o , A m a z o n h a a n n u n c i a t o u n a d o n a z i o n e i n f a v o r e d i S V S D o n n a A i u t a D o n n a O n l u s , a s o s t e g n o d e l p r o g e t t o R i - N a s c i t a , u n ’ i n i z i a t i v a c h e p r o m u o v e i l r e i n s e r i m e n t o s o c i a l e e l a v o r a t i v o d e l l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a . I l p r o g e t t o , r e a l i z z a t o p r e s s o C a s c i n a R i - N a s c i t a , u n o s p a z i o m u l t i f u n z i o n a l e n e l c u o r e d i M i l a n o , o f f r e p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e , o r i e n t a m e n t o e a u t o n o m i a e c o n o m i c a , c o n t r i b u e n d o a r e s t i t u i r e a l l e b e n e f i c i a r i e i n d i p e n d e n z a , f i d u c i a e n u o v e o p p o r t u n i t à d i v i t a . L ’ e v e n t o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r r a c c o n t a r e E c o n o . M i a , i l p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a g r a t u i t o , d e d i c a t o a t u t t i e t u t t e l e d i p e n d e n t i d i A m a z o n i n I t a l i a e a l l e l o r o f a m i g l i e . I l t r a i n i n g , f r u i b i l e i n m o d a l i t à o n d e m a n d s u u n a p i a t t a f o r m a d e d i c a t a , s i c o m p o n e d i u n a s e r i e d i v i d e o l e z i o n i e a l t r i m a t e r i a l i i m p r o n t a t i a f o r n i r e u n a c o n o s c e n z a e c o n o m i c a d i b a s e , u t i l e p e r l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i , v a l o r i z z a n d o u n a c u l t u r a d e l r i s p e t t o e d e l l ’ e q u i t à . I v i d e o t e m a t i c i a f f r o n t a n o a s p e t t i p r a t i c i c o m e l a p i a n i f i c a z i o n e d e l b u d g e t f a m i l i a r e , l a d e f i n i z i o n e d e i p r o p r i o b i e t t i v i e l a p r o t e z i o n e d a l l e t r u f f e , o l t r e a q u e s t i o n i d i i m p o r t a n z a c o l l e t t i v a c o m e l a p r e v e n z i o n e d e l l a v i o l e n z a e c o n o m i c a e l e d i s u g u a g l i a n z e d i g e n e r e . I n o c c a s i o n e d e g l i e v e n t i a p e r t i a l p u b b l i c o c h e l ’ a z i e n d a h a o r g a n i z z a t o i n d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e , i p a r t e c i p a n t i i n t e r e s s a t i h a n n o a v u t o l ' o p p o r t u n i t à d i i s c r i v e r s i g r a t u i t a m e n t e a l p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e .