R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i c h i a m a ' A M A z i n g - i d e e e b u o n e p r a t i c h e p e r u n a c i t t à s o s t e n i b i l e " i l n u o v o p o d c a s t r e a l i z z a t o d a A m a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A d n k r o n o s . U n c i c l o d i 6 p u n t a t e c h e p o r t e r a n n o g l i a s c o l t a t o r i n e l f u t u r o s o s t e n i b i l e d e l l e c i t t à e n e l l a n u o v a v i t a d i c i ò c h e a b b i a m o s e m p r e c o n s i d e r a t o u n r i f i u t o : f r a i t e m i c h e s a r a n n o t r a t t a t i , l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i m p i a n t i d i s m a l t i m e n t o , a i u o l e s m a r t e f a s t f a s h i o n . I l p r i m o e p i s o d i o s a r à d e d i c a t o a U . c . r . o . n . i . a . , l a n u o v a c e n t r a l e o p e r a t i v a d i A m a , u n v e r o e p r o p r i o g e m e l l o d i g i t a l e d e l l a C a p i t a l e , c h e p e r m e t t e d i m e s c o l a r e d a t i a n c h e m o l t o d i v e r s i f r a l o r o p e r p o r t a r e n e l f u t u r o l a C a p i t a l e . " A M A z i n g " , u n p r o g e t t o A m a e A d n k r o n o s . D i s p o n i b i l e a g e n n a i o 2 0 2 6 s u t u t t e l e p i a t t a f o r m e , s u p o d c a s t . a d n k r o n o s . c o m e a m a r o m a . i t .