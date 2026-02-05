R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i m o C o n s i g l i o d i A l i s d e l n u o v o a n n o h a s e g n a t o l ’ a v v i o d i u n 2 0 2 6 r i c c o d i s f i d e s t r a t e g i c h e p e r i s e t t o r i c h e r a p p r e s e n t i a m o , c h i a m a t i a c o n f r o n t a r s i c o n s c e n a r i e c o n o m i c i e g e o p o l i t i c i i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . S i a m o v e r a m e n t e o r g o g l i o s i c h e l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e c o n t i n u i a c r e s c e r e , g r a z i e a l l a c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i , c o m p e t e n z e e v i s i o n e s t r a t e g i c a e a n c h e q u e s t o C o n s i g l i o h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l n o s t r o r u o l o d i p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a l o g i s t i c a , l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e , a n c h e i n v i s t a d i u n a p p u n t a m e n t o c e n t r a l e c o m e L e t E x p o 2 0 2 6 c h e s i t e r r à d a l 1 0 a l 1 3 m a r z o a V e r o n a " . A d a f f e r m a r l o è G u i d o G r i m a l d i , i l P r e s i d e n t e d i A l i s , c o m m e n t a n d o i l a v o r i d e l C o n s i g l i o s v o l t o p r e s s o l a s e d e n a z i o n a l e a R o m a e d i n u o v i i m p o r t a n t i i n g r e s s i c h e a r r i c c h i s c o n o u l t e r i o r m e n t e l a b a s e a s s o c i a t i v a d i A l i s . “ D i a m o i l b e n v e n u t o a i n u o v i S o c i c o n s i g l i e r i : F o a l d S e r v i c e , p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a s i c u r e z z a p r i v a t a e n e i s e r v i z i f i d u c i a r i , c o n s e d i o p e r a t i v e a E r c o l a n o e M i l a n o ; J o r d a n N a t i o n a l S h i p p i n g L i n e , c o m p a g n i a d i n a v i g a z i o n e n a z i o n a l e d e l l a G i o r d a n i a , a t t i v a i n u n ’ a m p i a g a m m a d i s e r v i z i m a r i t t i m i e l o g i s t i c i ; N t t D a t a I t a l i a , l e a d e r n e l l e s o l u z i o n i d i c o n s u l t i n g , c y b e r s e c u r i t y e s y s t e m i n t e g r a t i o n ; S t r e a m a x E u r o p e , c o n t r o l l a t a e u r o p e a d i u n a s o c i e t à c i n e s e s p e c i a l i z z a t a i n i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , v i d e o - a n a l i s i e m o n i t o r a g g i o i n t e l l i g e n t e d e i t r a s p o r t i ; V a l o r e S a l u t e , a t t i v a n e i s e r v i z i i n t e g r a t i d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e w e l f a r e a z i e n d a l e ; T r e n i t a l i a , a d e s i o n e c h e a v e v a m o g i à a n t i c i p a t o n e l c o r s o d e l l a n o s t r a A s s e m b l e a G e n e r a l e a d i c e m b r e e c h e r a p p r e s e n t a l a p r i n c i p a l e s o c i e t à i t a l i a n a p e r i l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o p a s s e g g e r i , i n t e r a m e n t e p a r t e c i p a t a d a l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e . Q u e s t e n u o v e a d e s i o n i , c o s ì c o m e l ’ a l l a r g a m e n t o d e l l a n o s t r a r a p p r e s e n t a n z a a s e t t o r i s e m p r e p i ù d i v e r s i f i c a t i , d i m o s t r a n o l a c r e d i b i l i t à d e l l a v o r o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i i n s i e m e a i n o s t r i S o c i p e r l a c o m p e t i t i v i t à , l a s o s t e n i b i l i t à e l ’ i n n o v a z i o n e e c o n f e r m a n o i n o l t r e q u a n t o A l i s s i a o g g i u n a p i a t t a f o r m a d i d i a l o g o c o n c r e t a t r a m o n d i p r o d u t t i v i d i f f e r e n t i " , a g g i u n g e . “ A m p i o s p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a n c h e a l l ’ a n a l i s i d e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e e d e u r o p e o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , a l l a q u e s t i o n e d e i d a z i e a l l e c r i t i c i t à r e g o l a t o r i e , t r a c u i g l i e f f e t t i d i s t o r s i v i d e l s i s t e m a d i t a s s a z i o n e E t s , c o s ì c o m e a l l e m i s u r e c o n t e n u t e n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o p e r l ’ a u t o t r a s p o r t o , l a l o g i s t i c a e i s e t t o r i c o n n e s s i . I n o l t r e - c o n c l u d e i l P r e s i d e n t e G r i m a l d i - g r a z i e a l l ’ a u t o r e v o l e i n t e r v e n t o d e l D i r e t t o r e o p e r a t i v o d i R a m S p A L u c i l l a M a t t e i , c h e r i n g r a z i a m o d a v v e r o p e r l a g r a n d e d i s p o n i b i l i t à e c o m p e t e n z a , a b b i a m o a p p r o f o n d i t o i t e m i r e l a t i v i a g l i a t t u a l i i n c e n t i v i p e r l ’ i n t e r m o d a l i t à e a l s u p p o r t o n e c e s s a r i o p e r l e i m p r e s e c h e o p e r a n o a t t r a v e r s o l e m o d a l i t à s t r a d a - m a r e e f e r r o - s t r a d a ” .