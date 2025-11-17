R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i , n e l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i d i R o m a l ’ e v e n t o ' I l d i r i t t o a l l a r i c e r c a d e l l a f e l i c i t à d a l l a D i c h i a r a z i o n e d ’ I n d i p e n d e n z a a d o g g i ' , o r g a n i z z a t o n e l l ' a m b i t o d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a a m e r i c a n a . “ L o s c o p o d e l F e s t i v a l c h e i n i z i a i n q u e s t i g i o r n i - h a a f f e r m a t o i n t r o d u c e n d o i l a v o r i F r a n c e s c o C l e m e n t i , d e l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a L a S a p i e n z a e d i r e t t o r e d e l M a s t e r i n ' S c i e n z e e l e t t o r a l i e d e l G o v e r n o - è q u e l l o d i p r o v a r e a r i c o s t r u i r e o g g i , i n u n m o n d o i n g r a n d e d i f f i c o l t à , q u e g l i e l e m e n t i c h e c o n s e n t o n o t u t t i i n s i e m e , c i a s c u n o c o n l e p r o p r i e a m b i z i o n i , d i r i t r o v a r e i l s e n s o d e l l ’ e s s e r e u n a c o m u n i t à , c o m e m o d o d i v e r s o d i s t a r e i n s i e m e , u n m o d o g i u s t o p e r c e r c a r e q u e l d i r i t t o a l l a f e l i c i t à d i c u i n e i f a t t i n e a b b i a m o t u t t i d a v v e r o b i s o g n o " . S o n o s t a t i t r a t t a t i t e m i c o m e l ’ o r d i n e p u b b l i c o , l ’ i s t r u z i o n e , l a n o n d i s c r i m i n a z i o n e , l a s a l u t e e i l W e l f a r e n e l l ’ a m b i t o d e g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a , m a a n c h e i n u n d i s c o r s o p i ù a m p i o , c h e h a c o m p r e s o c i a s c u n i n d i v i d u o . O l t r e a F r a n c e s c o C l e m e n t i , s o n o i n t e r v e n u t i A m e d e o A r e n a , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i “ F e d e r i c o I I ” , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l l ’ A c c a d e m i a F i l a n g i e r i d i P a r t e n o p e , R e n z o P e g o r a r o , p r e s i d e n t e d e l l a P o n t i f i c i a A c c a d e m i a p e r l a V i t a ( P a v ) , P a t r i c i a T h o m a s , g i o r n a l i s t a e b l o g g e r s t a t u n i t e n s e , A s s o c i a t e d P r e s s T e l e v i s i o n N e w s . H a m o d e r a t o G i o r g i o B a r t o l o m u c c i , g i o r n a l i s t a , F o n d a t o r e e S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l F e s t i v a l d e l l a D i p l o m a z i a .