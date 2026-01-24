W a s h i n g t o n , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e H a r r y s i è u n i t o a S i r K e i r S t a r m e r n e l c r i t i c a r e l e a f f e r m a z i o n i d i D o n a l d T r u m p s e c o n d o c u i l e t r u p p e b r i t a n n i c h e e d e l l a N a t o n o n e r a n o i n p r i m a l i n e a i n A f g h a n i s t a n . I l D u c a d e l S u s s e x , c h e h a c o m p i u t o d u e m i s s i o n i i n A f g h a n i s t a n , h a a f f e r m a t o c h e " i s a c r i f i c i b r i t a n n i c i m e r i t a n o d i e s s e r e r a c c o n t a t i c o n s i n c e r i t à e r i s p e t t o " . " H o p r e s t a t o s e r v i z i o l ì . H o s t r e t t o a m i c i z i e c h e d u r e r a n n o t u t t a l a v i t a . E h o p e r s o a m i c i . S o l o f r a q u e l l i p r o v e n i e n t i d a l R e g n o U n i t o s o n o s t a t i u c c i s i 4 5 7 m i l i t a r i " . " M i g l i a i a d i v i t e s o n o s t a t e c a m b i a t e p e r s e m p r e . M a d r i e p a d r i h a n n o s e p p e l l i t o f i g l i e f i g l i e . B a m b i n i s o n o r i m a s t i s e n z a g e n i t o r i . L e f a m i g l i e n e h a n n o p a g a t o i l p r e z z o " , h a a g g i u n t o i l p r i n c i p e H a r r y . " Q u e s t i s a c r i f i c i m e r i t a n o d i e s s e r e r a c c o n t a t i c o n s i n c e r i t à e r i s p e t t o , m e n t r e r e s t i a m o t u t t i u n i t i e l e a l i n e l l a d i f e s a d e l l a d i p l o m a z i a e d e l l a p a c e . "