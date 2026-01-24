K a b u l , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I n A f g h a n i s t a n l a n e v e e l e f o r t i p i o g g e h a n n o c a u s t o l a m o r t e d i 6 1 p e r s o n e i n A f g h a n i s t a n . L o h a r i f e r i t o l ' a u t o r i t à d e l P a e s e p e r l a g e s t i o n e d e l l e c a t a s t r o f i . " P r i m e c i f r e d e l l e v i t t i m e e d e i d a n n i c a u s a t i d a l l e n e v i c a t e e d a l l a p i o g g i a d e g l i u l t i m i t r e g i o r n i : 6 1 m o r t i , 1 1 0 f e r i t i e 4 5 8 c a s e p a r z i a l m e n t e o c o m p l e t a m e n t e d i s t r u t t e " , h a s c r i t t o s u X l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e a f g h a n a p e r l a g e s t i o n e d e i d i s a s t r i ( A n d m a ) .