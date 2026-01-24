R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I o m i m e t t o n e i p a n n i d i c h i h a p e r s o u n p r o p r i o c a r o n e l l e m i s s i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e l l ' I t a l i a c o m e q u e l l a i n A f g h a n i s t a n . È a g g h i a c c i a n t e s e n t i r e i l P r e s i d e n t e U s a s m i n u i r e e d e r i d e r e l ' i m p e g n o d i t a n t i i t a l i a n i i n d i v i s a , d e i c a d u t i , s e n z a u n a n e t t a p r e s a d i p o s i z i o n e d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i p e r d i f e n d e r e l o r o e i s a c r i f i c i c h e h a n n o f a t t o p e r l a p a t r i a . D a e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h o c o n o s c i u t o d a v i c i n o i l r u o l o d e i c o n t i n g e n t i i t a l i a n i e q u e l l o c h e f a n n o e c o m e l o f a n n o p e r l a p a c e e p e r l e p o p o l a z i o n i l o c a l i . E s p r i m o t u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e .