R o m a , 2 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l p r o s e g u i m e n t o d e l l ’ i m p e g n o d i A e r o p o r t i d i R o m a p e r l a f r u i b i l i t à e l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l a c u l t u r a , c h e s i c o n c r e t i z z a n e l l ’ e s p o s i z i o n e d i o p e r e d ’ a r t e n e g l i s p a z i d a c u i t u t t i i g i o r n i p a s s a n o m i g l i a i a d i v i a g g i a t o r i , f a s ì c h e “ l ’ a e r o p o r t o d i v e n t i n o n s o l o u n l u o g o d i p a r t e n z a o d i a r r i v o , m a a n c h e d i o s s e r v a z i o n e e d ’ a r t e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e c u l t u r a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ o p e r a ‘ A p p a r a t o C i r c o l a t o r i o . S e i c u o r i , u n s o l o b a t t i t o ’ d e l l ’ a r t i s t a J a g o , o r g a n i z z a t a p r e s s o i l T e r m i n a l 1 , A r e a T r a n s i t i , d e l l ’ a e r o p o r t o d i R o m a F i u m i c i n o . L o s v e l a m e n t o d e l l ’ o p e r a è “ l a c e l e b r a z i o n e d e l l a v o c a z i o n e c h e o r m a i d a q u a l c h e t e m p o h a A d r , p r i m a c o n l ’ a r t e a n t i c a e a r c h e o l o g i c a , p o i c o n q u e l l a r i n a s c i m e n t a l e e o g g i c o n l ’ a r t e m o d e r n a , r a p p r e s e n t a t a d a l l ’ o p e r a d i J a g o - a g g i u n g e M o l l i c o n e . T u t t i o m a g g i a l l a g r a n d e z z a , a l l a b e l l e z z a e a i b e n i c u l t u r a l i i t a l i a n i . “ T r o v o q u e s t ' o p e r a d a v v e r o s i g n i f i c a n t e p e r c h é i l c u o r e è u n s i m b o l o c h e d a g l i e g i z i a n i i n p o i h a s e m p r e r a p p r e s e n t a t o l a s e d e d e l l ' a n i m a . L a s c i e n z a o g g i c i d i c e a n c h e c h e è l a s e d e d i u n s e c o n d o c e r v e l l o - p r o s e g u e - ‘ A p p a r a t o c i r c o l a t o r i o ’ r a p p r e s e n t a l a c a p a c i t à d e l l ' a r t i s t a c o n t e m p o r a n e o d i c o n f r o n t a r s i c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o n c o n c e t t i e s i m b o l i a l t i e s i g n i f i c a n t i , c o m e a p p u n t o q u e l l o d e l c u o r e , e f a r l o i n m o d o i n e d i t o , q u i n d i c o n u n o s f o r z o n o n d a p o c o ” . N e l l u o g o i n c u i l ’ o p e r a d i J a g o è s t a t a p o s i z i o n a t a a l l ’ a e r o p o r t o d i R o m a - F i u m i c i n o “ p a s s a n o o g n i a n n o m i l i o n i d i c u o r i c h e p a r t o n o , t o r n a n o , p i a n g o n o e s p e r a n o . O g n u n o d e n t r o d i s é h a g i o i a , n o s t a l g i a , v o g l i a d i f u t u r o e d i b e l l e z z a . Q u e s t o è s i c u r a m e n t e i l l u o g o g i u s t o p e r c e l e b r a r e l ' a r t e c o n t e m p o r a n e a e s o p r a t t u t t o i l p r i n c i p i o d e l l a s u s s i d i a r i e t à , c h e c o n C u l t u r a I t a l i a s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i i n s i e m e i n P a r l a m e n t o g r a z i e a ‘ I t a l i a i n S c e n a ’ , l a l e g g e d i r i f o r m a c h e è s t a t a a p p r o v a t a q u a l c h e s e t t i m a n a f a e c h e f a c i l i t e r à i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a , d e c l i n a n d o l ' a r t i c o l o 1 1 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e s u l l a s u s s i d i a r i e t à ” .