R o m a , 2 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e c i p o s s a e s s e r e u n m o m e n t o i n c u i , p e r u n a t t i m o , i c u o r i d i t u t t e l e p e r s o n e d e l m o n d o b a t t o n o a l l ’ u n i s o n o e s i s i n c r o n i z z a n o . P o t r e b b e e s s e r e g i à s u c c e s s o , p o t r e b b e s t a r s u c c e d e n d o q u i o r a . C r e d o c h e n e l m o n d o c i s i a u n r i t m o , u n a p u l s a z i o n e f o n d a m e n t a l e c h e c i c o l l e g a ” . A d i r l o è J a g o , n o m e d ’ a r t e d e l l o s c u l t o r e J a c o p o C a r d i l l o , p a r l a n d o d e l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d e l l a s u a o p e r a ‘ A p p a r a t o C i r c o l a t o r i o . S e i c u o r i , u n s o l o b a t t i t o ’ , s v e l a t a a l T e r m i n a l 1 , A r e a T r a n s i t i , d e l l ’ a e r o p o r t o i n t e r n a z i o n a l e d i R o m a F i u m i c i n o ‘ L e o n a r d o D a V i n c i ’ . “ N o i p a s s i a m o i n m e z z o a q u e s t a p u l s a z i o n e , m a g a r i a n c h e d i s t r a t t a m e n t e , m a s i a m o s e m p r e i m m e r s i i n q u e s t o b a t t i t o - p r o s e g u e l ’ a r t i s t a - C r e d o c h e l ' a r m o n i a s i a q u a n d o l e c o s e v i b r a n o i n u n m o d o c h e n o n v a p e r f o r z a d e s c r i t t o m a c h e s i p e r c e p i s c e e s i s e n t e ” . L ’ o p e r a s a r à v i s i b i l e a t u t t i i p a s s e g g e r i e r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o d a A e r o p o r t i d i R o m a , s o c i e t à d e l g r u p p o M u n d y s , p e r t r a s f o r m a r e l o s c a l o d i R o m a F i u m i c i n o i n u n a v e r a e p r o p r i a p i a t t a f o r m a c u l t u r a l e i n c u i l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a è a c c e s s i b i l e , f r u i b i l e e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o . “ M i s e m b r a c h e c i s i a u n ' a m m i n i s t r a z i o n e c a p a c e d i a v e r e u n a v i s i o n e a r m o n i c a - c o m m e n t a J a g o - S e c o n t i n u e r a n n o a e s s e r e m o s s i d a q u e s t i p r i n c ì p i p e n s o c h e c o n t i n u e r a n n o a f a r e b e l l e c o s e ” .