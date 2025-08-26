R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D o p o i l g r a n d e s u c c e s s o d e l l a p r i m a e d i z i o n e , c h e h a r e g i s t r a t o o l t r e 1 0 m i l a p r e s e n z e , t o r n a a R o m a " I l M o n d o N u o v o – F e s t i v a l p e r l a C i t t à " . I l p r o g e t t o , i d e a t o d a u n g r u p p o d i g i o v a n i u n d e r 3 0 , h a t r a s f o r m a t o V i a C o l d i L a n a , i n u n l a b o r a t o r i o u r b a n o a c i e l o a p e r t o d o v e c u l t u r a , c i t t a d i n a n z a a t t i v a e c o m u n i t à s i i n c o n t r a n o o g n i g i o r n o . I l f e s t i v a l , o r g a n i z z a t o d a L a n g s h i n i n g , c o n l a d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i M a r i o S o l d a i n i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l o s t o r i c o l o c a l e V a n n i , p r o p o n e u n r i c c o p a l i n s e s t o d i e v e n t i g r a t u i t i e a p e r t i a t u t t i . I l p r o g e t t o è s t a t o f i n a n z i a t o g r a z i e a u n b a n d o d e l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , u n o s t r u m e n t o c h e s u p p o r t a i n i z i a t i v e c u l t u r a l i d i q u a l i t à p e r t u t t o l ' a n n o , r e n d e n d o l a c i t t à s e m p r e p i ù v i v a . L a r a s s e g n a è s t a t a i n a u g u r a t a i l 2 2 g i u g n o c o n u n a e s i b i z i o n e a s o r p r e s a d i L o r e d a n a B e r t é , d a n d o i l v i a u f f i c i a l e a l l a m a n i f e s t a z i o n e . C o n c l u s o s i i l p r i m o p r o g r a m m a e s t i v o , i l f e s t i v a l r i c o m i n c i a d a l 1 ° a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , d a l l u n e d ì a l l a d o m e n i c a , d a l l e 1 7 a l l e 2 4 c o n p r e s e n t a z i o n i , i n c o n t r i , d i b a t t i t i e m u s i c a d a l v i v o . G l i e v e n t i s i s v o l g o n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n t u t t e l e p i ù i m p o r t a n t i c a s e e d i t r i c i i t a l i a n e e c o n u n o c c h i o d i r i g u a r d o a l l a p i c c o l a e d i t o r i a i n d i p e n d e n t e . " S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i v e d e r e c o m e p r o g e t t i c o m e ' I l M o n d o N u o v o ' , c h e a b b i a m o s o s t e n u t o a t t r a v e r s o i l n o s t r o b a n d o , s t i a n o d a n d o n u o v a v i t a a i q u a r t i e r i e c r e a n d o o c c a s i o n i d i i n c o n t r o , " d i c h i a r a n o l a p r e s i d e n t e d e l I m u n i c i p i o L o r e n z a B o n a c c o r s i e J a c o p o S c a t à , a s s e s s o r e a l C o m m e r c i o e a l l e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l m u n i c i p i o . " I l b a n d o s e r v e p r o p r i o a q u e s t o : f a r e i n m o d o c h e l a c i t t à s i a a n i m a t a d a p r o g e t t i c u l t u r a l i p e r t u t t o l ' a n n o e c h e i c i t t a d i n i p o s s a n o r i a p p r o p r i a r s i d e g l i s p a z i p u b b l i c i i n m o d o c r e a t i v o e p a r t e c i p a t i v o , l a d d o v e l o s p a z i o p r i m a e r a u n m e r o p a r c h e g g i o . " I l f e s t i v a l s i p r e p a r a a v i v e r e u n m e s e d i s e t t e m b r e c o n o s p i t i d i s p i c c o d e l p a n o r a m a c u l t u r a l e , l e t t e r a r i o e g i o r n a l i s t i c o , c o m e V a l e r i o M a g r e l l i , G i n e v r a B o m p i a n i , G i a n c a r l o D e C a t a l d o , L a N i ñ a , E d o a r d o C a m u r r i e P i n o S t r a b i o l i . T r a g l i e v e n t i d a n o n p e r d e r e , i l 1 ° s e t t e m b r e u n i n c o n t r o s p e c i a l e d e d i c a t o a T i z i a n o T e r z a n i , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a m o g l i e A n g e l a T e r z a n i S t a u d e e d e l l a f i g l i a S a s k i a T e r z a n i ; i l 1 5 s e t t e m b r e l a r e g i s t r a z i o n e l i v e d e L a L i n g u a B a t t e ( R a i R a d i o T r e ) , c o n i l c o n d u t t o r e P a o l o d i P a o l o e l ' a r t i s t a L a N i ñ a , m e n t r e i l 2 2 s e t t e m b r e s i t e r r à u n i n c o n t r o p e r c e l e b r a r e i 5 0 a n n i d e l f i l m F a n t o z z i , c o n l a p r e s e n z a d i E l i s a b e t t a V i l l a g g i o , L a u r a D e l l i C o l l i e P i n o S t r a b i o l i . I l 2 5 s e t t e m b r e i n v e c e u n a s e r a t a d e d i c a t a a l l o s c r i t t o r e A n d r e a C a m i l l e r i , c o n G a e t a n o S a v a t t e r i e L o r e t t a C a v a r i c c i . " I l M o n d o N u o v o " è m o l t o p i ù d i u n f e s t i v a l . U n i s c e a r t e e a t t i v i s m o p r o m u o v e n d o t e m i c o m e l a s o s t e n i b i l i t à u r b a n a e l a p a r t e c i p a z i o n e c i v i c a . A t a l p r o p o s i t o , l a s t r a d a d i V i a C o l d i L a n a , g r a z i e a l s o s t e g n o d i V a n n i , è s t a t a r e c e n t e m e n t e r i d i p i n t a d a g l i s t u d e n t i e d a l l e s t u d e n t e s s e d e l l a S c u o l a C o l d i L a n a c o n v e r n i c i a n t i s m o g , i n u n ' a z i o n e c o l l e t t i v a c h e l a r e n d e u n s i m b o l o d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . I l f e s t i v a l o f f r e a n c h e u n p r o g r a m m a d i i n c o n t r i d e d i c a t i a l l e s c u o l e s u p e r i o r i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G o e t h e - I n s t i t u t , A m b a s c i a t a d e l C i l e i n I t a l i a , I n s t i t u t F r a n ç a i s , S c u o l a d i g i o r n a l i s m o L e l i o B a s s o , C e S P I , S l o w F o o d I t a l i a .