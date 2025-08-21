LADISPOLI - L’amministrazione comunale informa la popolazione che nei giorni di domani e sabato 23 agosto, dalla mezzanotte alle 06, sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida in città ed in tutti i parchi e giardini del territorio. Il calendario prevede appunto domani l’intervento nei quartieri Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. Sabato invece ci si sposterà nei quartieri Cerreto, Campo sportivo e al Miami. «I cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre – prosegue palazzo Falcone - ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno». Le segnalazioni in questo periodo sono arrivate praticamente da ogni angolo di Ladispoli e con questo doppio appuntamento preventivo si dovrebbe contenere l’invasione delle zanzare soprattutto in questo periodo di grande umidità.

