LADISPOLI – Volanti della polizia incendiate: il presunto piromane è stato individuato oggi a Ladispoli dagli investigatori della Digos. Da quel che si apprende si tratta di un cittadino italiano. Sarebbe lui comunque il principale sospettato per l’incendio di una volante davanti al commissariato Viminale di Roma e un’auto di servizio parcheggiata di fronte al Ministero della Giustizia. Ancora poco chiaro il movente dei due roghi, che non hanno provocato, per fortuna, gravi conseguenze, né ferimenti. Subito dopo il raid incendiario al Palazzo del Guardasigilli - e prima di dar fuoco alla volante nei pressi del Viminale - lo stesso uomo sarebbe stato ripreso mentre incendiava sterpaglie e rifiuti vari sulla rampa dell'ingresso disabili di via Bachelet, nei pressi della sede del Consiglio Superiore della Magistratura. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Roma. L’individuazione del presunto responsabile è stata possibile alla capillare attività di controllo del territorio e di prevenzione condotta tutti i giorni dalle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma e delle autoradio dei commissariati addetti al controllo del territorio nella Capitale e nell’hinterland. Ora si dovrà stabilire anche il suo legame con la città e cioè capire se sia residente a Ladispoli o se sia semplicemente fuggito da parenti o conoscenti per sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine. L’attentato incendiario è stato ripreso alle 22:39 di giovedì 24 luglio. La sala operativa ha poi diramato una nota di ricerca a tutte le volanti e le auto in servizio alla questura di Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA