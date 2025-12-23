VETRALLA - Il 2025 si conclude come un anno di grande impegno e risultati per l’Associazione Vivi la Tuscia, che ha operato con continuità e visione per la promozione e valorizzazione del territorio di Vetralla e della Tuscia, delle sue tradizioni culturali ed enogastronomiche e del tessuto economico e associativo locale. Le iniziative realizzate nel corso dell’anno sono state possibili anche grazie al bando della Regione Lazio – “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”, che ha consentito di programmare e realizzare eventi di qualità, capaci di attrarre pubblico, valorizzare le eccellenze locali e rafforzare l’identità della comunità. Tra gli appuntamenti più significativi si ricordano il grande successo che ha riscosso il Festival del Tartufo della Tuscia – Scorzone, svoltosi questa estate per due weekend presso il Parco della Poesia – Villa Arnoldo Foà a Cura di Vetralla. La manifestazione ha proposto menù gastronomici di alto livello dedicati al tartufo nero estivo, una mostra mercato con produttori e tartufai, esposizioni nelle casette di legno dei prodotti enogastronomici del territorio, degustazioni, musica e momenti di intrattenimento, diventando un importante evento di promozione turistica estiva. Nel periodo natalizio è stato realizzato il suggestivo Vicolo delle Luci, con l’esposizione di oltre 30 alberi di Natale, allestiti e curati dalle associazioni del territorio. Un progetto corale che ha trasformato il centro storico in un percorso di luce, creatività e partecipazione. Aperto tutti i giorni e gratuito. Fondamentale anche l’allestimento delle casette di legno, messe a disposizione degli espositori, che hanno ospitato produttori, artigiani e operatori locali, creando uno spazio accogliente e ordinato per la promozione delle eccellenze del territorio durante la Festa dell’Olio e durante la Festa del Tozzetto Vetrallese con Proloco e Comune di Vetralla. Sono state organizzate degustazioni di olio extravergine d’oliva, degustazioni dei vini laziali e prodotti tipici, laboratori di pasta fatta in casa, molto apprezzati per il loro valore culturale e didattico, capaci di avvicinare grandi e piccoli alle tradizioni culinarie locali. Passeggiate nella natura e percorsi di benessere. Nel 2025 Vivi la Tuscia ha promosso anche un importante educational tour, ospitando tour operator e blogger, tra cui Due Zaini in Viaggio, che hanno raccontato Vetralla e la Tuscia attraverso contenuti digitali di grande impatto. I post e i video pubblicati hanno raggiunto oltre un milione di visualizzazioni, offrendo una straordinaria visibilità al territorio su scala nazionale. «Il 2025 è stato un anno fondamentale per la nostra associazione e per la città di Vetralla - afferma il presidente di Vivi la Tuscia, Federico Pasquinelli -. Questi risultati sono stati possibili grazie al sostegno della Regione Lazio, che attraverso il Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale ha creduto nel nostro progetto e grazie alla preziosa collaborazione di Confcommercio Lazio Nord, partner attivo nella realizzazione delle iniziative. Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione Comunale sempre attenta e disponibile all’accoglimento delle nostre iniziative, al direttivo di Vivi la Tuscia, agli Associati, ai volontari, agli sostenitori, a tutte le Associazioni territoriali e cittadine che hanno realizzato il Vicolo delle Luci, a tutti coloro che con impegno e passione, hanno contribuito al successo degli eventi. Insieme continueremo a lavorare per valorizzare Vetralla e la Tuscia come territorio vivo, accogliente e ricco di opportunità», conclude Pasquinelli.

