VITORCHIANO - La quarta edizione di "Vitorchiano con il Cuore" si è conclusa con un grande successo, segnando un nuovo traguardo per la solidarietà e la partecipazione nella comunità. L'evento, organizzato dal Comune di Vitorchiano insieme alla Caritas Parrocchiale, ha visto due giornate ricche di appuntamenti, culminate in una cena solidale che ha raccolto un'enorme partecipazione. La manifestazione ha preso il via giovedì sera con il CHANGE TOUR 2025, un concerto jazz gratuito tenuto in largo Guglielmi da Andrea Abbadia e il suo quartetto. L'evento non solo ha presentato il loro nuovo disco "CHANGE," ma è stato anche il primo momento di raccolta fondi a sostegno della ricerca sulla SLA e delle famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas. Andrea Abbadia, che ha scelto Vitorchiano come sua casa, ha offerto una performance emozionante, arricchita dalla presenza a sorpresa di Giuseppe Sargeni, Maestro della Banda Fedeli di Vitorchiano, che si è unito ai musicisti in un brano travolgente. Il venerdì è iniziato con una Passeggiata Solidale verso l'affascinante sito archeologico di Corviano, guidata dall'esperta Elisa Achilli, accompagnata dal gruppo dei Camminatori di Vitorchiano. La giornata si è poi conclusa in bellezza con la Cena Solidale in piazza Roma, dove la generosità di cittadini, associazioni e attività commerciali locali ha reso la serata davvero indimenticabile, permettendo la distribuzione di centinaia di pasti. L'intera manifestazione è stata un inno alla solidarietà e alla collaborazione. Tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza: una parte andrà alla Caritas di Vitorchiano per supportare il suo prezioso lavoro quotidiano sul territorio, alleviando le difficoltà economiche dei concittadini, mentre un'altra parte sarà destinata alla ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), in particolare all'associazione Tuscia Jazz For SLA. Il successo di "Vitorchiano con il Cuore" è stato possibile grazie all'impegno di innumerevoli persone e realtà. L'Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito, dai singoli cittadini volontari alle numerose associazioni che hanno offerto il loro supporto logistico. Tra queste, la Proloco Vitorchiano, il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, i Volontari del Soccorso, le Confraternite, il gruppo A.P.E. (Amici Padre Ettore), la Protezione Civile, il gruppo "Fiorelline" della Proloco, i Camminatori di Vitorchiano e le ragazze del Servizio Civile. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle tante attività commerciali che hanno sostenuto l'evento con donazioni di materiali e premi per la lotteria, tra cui la macelleria Azienda Pampana, FG Edil Tech, l'agenzia viaggi San Faustino, e molti altri, dimostrando ancora una volta la forza del tessuto economico locale. Infine, l'Amministrazione ha esteso la sua gratitudine a chi ha lavorato dietro le quinte per garantire la perfetta riuscita della manifestazione, come la Stazione dei Carabinieri, la Polizia Locale, gli impiegati e operai comunali, la cooperativa "Il Cammino" e la ditta Ekorec. "Vitorchiano con il Cuore" non è stato solo un evento, ma un vero e proprio atto d'amore collettivo, dimostrando che la collaborazione e la generosità sono i motori di una comunità forte e unita. Nei prossimi giorni, verranno forniti i dettagli precisi sull'ammontare raccolto e sulla sua consegna.

