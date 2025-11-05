Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi al Sacrario dove alcune persone sono venute alle mani.

Il fatto è accaduto intorno dopo le 12,30 tra piazza dei Caduti e via Marconi. Per cause ancora in corso d’accertamento i contendenti si sono azzuffati tra le urla e lo sguardo sconcertato di commercianti, residenti e passanti. Un uomo, in particolare, sarebbe stato colpito con una testata dal rivale e avrebbe perso sangue. I due, di origine straniera, sarebbero già noti alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. In loro aiuto anche gli agenti della volante della polizia e la polizia locale. I sanitari del 118, invece, hanno trasportato l’uomo ferito in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le persone coinvolte nell’accaduto sono state fermate e identificate dai militari che stanno ricostruendo l’accaduto.