La scorsa settimana, nell'ambito di un mirato servizio dedicato alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato due italiani per detenzione e trasporto di cocaina.

Nello specifico, i due, un uomo e una donna residenti nel viterbese, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, sono stati notati dagli uomini della squadra mobile della Questura di Viterbo mentre procedevano, nel cuore della notte, a bordo delle proprie autovetture tenendo un tipico atteggiamento di staffetta. Insospettiti gli agenti hanno intercettato e fermato i due veicoli e hanno controllato gli occupanti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, in una delle vetture, due panetti di cocaina dal peso complessivo di quasi 1.700 grammi, abilmente occultati all'interno del bagagliaio. La sostanza è stata sequestrata insieme a 650 euro e ad entrambe le autovetture.