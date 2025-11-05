Viaggia contromano su un’auto rubata e finisce nei guai. Nei giorni scorsi,infatti, una pattuglia della guardia di finanza di Viterbo impegnata in un controllo nel territorio comunale del capoluogo, ha intercettato un uomo che alla guida di un’autovettura viaggiava nel senso opposto di marcia, in una strada principale e, a quell’ora, molto trafficata.

I militari sono intervenuti prontamente, intimando l’Alt al conducente scongiurando, tra l’altro, potenziali e gravi incidenti.

Successivi controlli, hanno permesso di accertare che il veicolo era provento di furto come da denuncia effettuata dal legittimo proprietario.

Avvisata l’autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e, rintracciato il proprietario dell’auto, si è proceduto alla restituzione del mezzo.

Nella stessa giornata i militari del gruppo di Viterbo appartenenti alla sezione operativa pronto impiego, durante specifici controlli in materia di controllo economico del territorio, eseguiti sulle maggiori arterie stradali della provincia, hanno ritrovato a Orte un’autovettura che dai successivi controlli eseguiti è risultata rubata. Accertamenti esperiti hanno permesso di rintracciare il legittimo proprietario dell’autovettura al quale la stessa è stata prontamente restituita.