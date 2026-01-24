Cresce la preoccupazione nel quartiere di Pianoscarano per i ripetuti episodi di vandalismo registrati in largo Scotolatori, una delle aree più frequentate da residenti, famiglie e attività commerciali. Negli ultimi tempi, come segnalato da numerosi cittadini anche attraverso documentazione fotografica, diverse autovetture parcheggiate nella zona sono state danneggiate, alimentando un diffuso senso di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Luisa Ciambella (Per il Bene Comune), che ha presentato un’interrogazione alla sindaca e alla giunta comunale per chiedere chiarimenti e interventi urgenti a tutela dei residenti e dei beni privati.

«Gli atti di vandalismo non rappresentano solo un danno materiale – sottolinea Ciambella – ma incidono profondamente sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Largo Scotolatori è un luogo centrale e molto vissuto del quartiere: non può essere lasciato senza un adeguato presidio».

Nell’interrogazione, la consigliera ha chiesto all’amministrazione se siano state avviate indagini o comunicazioni ufficiali alle autorità competenti e quali misure immediate si intendano adottare per aumentare la sicurezza nell’area. In particolare, viene sollecitata la valutazione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza e il rafforzamento dei controlli da parte della polizia locale, soprattutto nelle fasce orarie più critiche.

«Garantire la sicurezza urbana è un dovere dell’amministrazione comunale – conclude Ciambella – Interventi mirati di prevenzione e controllo possono rappresentare un deterrente efficace contro il ripetersi di questi episodi e restituire serenità ai residenti di Pianoscarano».