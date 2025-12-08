PHOTO
Un angelo illumina viale Trieste nel punto in cui a giugno ha perso la vita il 15enne Leonardo Cristiani. Domenica sera sono state accese le luminarie lungo la strada di oltre due chilometri che unisce Viterbo alla frazione La Quercia.
L’iniziativa, promossa dalla Pro loco, è nata per portare luce in un luogo che era fonte di profonda tristezza per i genitori del ragazzo.
Oltre all’illuminazione lungo tutto il viale, è stato acceso, come detto, anche un angelo luminoso. L’installazione vuole rappresentare Leonardo come un angelo di pura luce e onorare la sua memoria attraverso questa luminaria che illuminerà i cuori della comunità.