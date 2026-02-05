È stato trovato nella sua cella a Mammagialla uno dei due turchi arrestati la sera del 3 settembre. Si tratta di Abdullah Atik, 25 anni. La scoperta è avvenuta questo pomeriggio. Il giovane è stato trovato impiccato. Era stato arrestato insieme al suo connazionale Baris Kaya, di 22 anni, a poche ore dal Trasporto della Macchina di Santa Rosa in un b&b a ridosso del convento della santa in possesso di armi automatiche da guerra. La polizia aveva fatto irruzione nella camera in seguito alla segnalazione del proprietario della struttura. I due giovani erano stati arrestati con l’accusa di traffico d’armi. La possibilità che i due fossero proprio in quel B&B per compiere un atto terroristico sulla folla al seguito della macchina, fece scattare delle misure di sicurezza straordinarie. In seguito, gli investigatori esclusero questa ipotesi in favore di quella che i due probabilmente erano in città, perché affiliati a Baris Boyun, il boss della mafia turca arrestato nella frazione viterbese Bagnaia mesi prima, o del suo rivale Ismail Atiz arrestato nel luglio scorso in un altro b&b del centro storico del capoluogo.