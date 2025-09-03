Alcuni arresti avvenuti nel pomeriggio hanno reso necessaria la convocazione urgente di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui è arrivata la decisione di fare il Trasporto della macchina di Santa Rosa a luci accese. Secondo quanto si è appreso nel pomeriggio all’interno di un b&b sulla salita di via santa Rosa sono stati arrestati due uomini di origine turca trovati in possesso di due pistole e un mitra. Sul momento si è temuta la pista terroristica. Nel corso della serata l’allarme però è rientrato tanto che la stessa sindaca Frontini, intervistata nel corso del Trasporto, ha ridimensionato la vicenda senza fornire dettagli e da piazza del Comune il Trasporto è stato effettuato, come da tradizione, al buio.