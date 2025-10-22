Amministrazione
Economia e Lavoro
Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione
Economia e Lavoro
Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera
Un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imbal
SORIANO NEL CIMINO
Soriano nel Cimino sbarca al Ttg Travel Experience di Rimini
Il Comune ha partecipato alla fiera internazionale del turismo all’interno dello spazio della Regione Lazio
l’appello di confcommercio
«Serve un’accelerazione sulla Zls, è il momento di unire le forze per la crescita del territorio»
redazione web
unindustria civitavecchia
Pagliari: «Subito la Zls e al lavoro per una Zes Lazio»
Il presidente invita ad accelerare, perché il sistema delle imprese non può più aspettare
redazione web
assemblea unindustria
«Civitavecchia hub della Blue economy e delle nuove energie»
Il presidente Biazzo si è soffermato sulle potenzialità del territorio, parlando di Zls, consorzio industriale e phase out
redazione web
Intesa Sanpaolo e Cariplo: 10mila giovani in formazione con ZeroNeet
I corsi, gratuiti e accessibili senza titoli o esperienze pregresse, dureranno dalle 3 alle 14 settimane e riguarderanno quattro aree professionali: vendite, digitale e tecnologia, manifatturiero e green jobs
decarbonizzazione
Cgil e Uil: «Governo ed Enel devono garantire tutele occupazionali»
redazione web
accordo occupazionale
Angelilli: «Tvn, segnale importante da Enel»
La vicepresidente della Regione Lazio soddisfatta per le garanzie da parte dell’azienda per le imprese del settore metalmeccanico
redazione web
il vertice
Tvn, rinnovo dei contratti metalmeccanici per tutto il 2026
Incontro tra Enel e imprese. Progetto per tutelate le PMI del territorio e l’occupazione locale
redazione web
Leggi altro