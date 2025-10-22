Social
Economia e Lavoro
Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione
Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera

Un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imbal
SORIANO NEL CIMINO

Soriano nel Cimino sbarca al Ttg Travel Experience di Rimini

Il Comune ha partecipato alla fiera internazionale del turismo all’interno dello spazio della Regione Lazio
l’appello di confcommercio

«Serve un’accelerazione sulla Zls, è il momento di unire le forze per la crescita del territorio»

unindustria civitavecchia

Pagliari: «Subito la Zls e al lavoro per una Zes Lazio»

Il presidente invita ad accelerare, perché il sistema delle imprese non può più aspettare
assemblea unindustria

«Civitavecchia hub della Blue economy e delle nuove energie»

Il presidente Biazzo si è soffermato sulle potenzialità del territorio, parlando di Zls, consorzio industriale e phase out
Intesa Sanpaolo e Cariplo: 10mila giovani in formazione con ZeroNeet

I corsi, gratuiti e accessibili senza titoli o esperienze pregresse, dureranno dalle 3 alle 14 settimane e riguarderanno quattro aree professionali: vendite, digitale e tecnologia, manifatturiero e green jobs
decarbonizzazione

Cgil e Uil: «Governo ed Enel devono garantire tutele occupazionali»

accordo occupazionale

Angelilli: «Tvn, segnale importante da Enel»

La vicepresidente della Regione Lazio soddisfatta per le garanzie da parte dell’azienda per le imprese del settore metalmeccanico
il vertice

Tvn, rinnovo dei contratti metalmeccanici per tutto il 2026

Incontro tra Enel e imprese. Progetto per tutelate le PMI del territorio e l’occupazione locale
