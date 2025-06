Con l’arrivo dei primi caldi, si iniziano già a registrare effetti sulla regolare distribuzione dell’acqua potabile in alcuni territori. Per questo motivo, come ogni anno in questo periodo, il presidente della provincia e dell’Egato, Alessandro Romoli lancia un appello ai sindaci e ai cittadini della provincia affinché adottino comportamenti responsabili e attenti nella gestione delle risorse idriche.

«Stiamo entrando nella stagione più critica – dichiara Romoli – ed è fondamentale evitare qualsiasi spreco. Invito tutti a un uso corretto dell’acqua potabile, limitandone l’utilizzo alle sole necessità quotidiane ed evitando impieghi impropri come il lavaggio di auto, l’irrigazione di giardini o il riempimento di piscine».

L’Egato ricorda che il sistema idrico provinciale risente fortemente delle condizioni climatiche e che i periodi di siccità possono compromettere l’approvvigionamento anche in zone solitamente non soggette a criticità.

«L’acqua è un bene comune e prezioso - conclude il presidente Romoli- Serve l’impegno di tutti per preservarla e garantirne la disponibilità per l’intera comunità».