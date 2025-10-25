Non accenna a fermarsi l’ondata di furti a Viterbo. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, nelle ultime ore si sono registrati altri tentativi sempre nella zona di San Martino al Cimino. Nella sera di giovedì un gruppo di ladri è stato messo in fuga grazie all’intervento dei residenti. Secondo quanto si è appreso i malviventi avrebbero cercato di introdursi in un’abitazione utilizzando un frullino per forzare un accesso. Il forte rumore dell’attrezzo, però, ha attirato subito l’attenzione di alcuni abitanti della zona, che si sono affacciati alle finestre facendo scattare l’allarme. Colti di sorpresa, i ladri si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Venerdì mattina invece l’allarme è arrivato da via Santa Maria della Grotticella dove i residenti, intorno alle 12, hanno segnalato movimenti sospetti nei pressi di una palazzina. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno fermato due dei tre uomini segnalati, di nazionalità georgiana, che avrebbero tentato di introdursi all’interno di un’abitazione. Anche in questo caso il gruppo avrebbe cercato di aprire la porta d’ingresso di un appartamento ma un vicino di casa si è accorto della loro presenza e ha fatto scattare l’allarme.

I due fermati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre si cerca ancora il terzo complice.