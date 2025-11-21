Un tentato furto in abitazione a San Martino al Cimino è stato sventato dai carabinieri. Il fatto risale alla serata di mercoledì quando i residenti, attraverso la loro chat di vicinato, avevano segnalato la presenza di alcuni uomini che al buio si aggiravano con le torce nelle zone residenziali intorno all’ufficio postale. Attraverso un già rodato tam-tam dei cittadini sulla chat, è stata richiamata l'attenzione di un carabiniere che, libero dal servizio, ha visto i sospettati entrare all’interno del giardino di una villa. Il militare ha avvertito il 112 e una pattuglia è giunta sul posto mettendo in fuga i presunti malfattori. La cittadinanza è soddisfatta percependo sicurezza e prontezza di intervento, seppure all’interno di un quadro criminoso che ormai nelle frazioni di Viterbo. La popolazione di San Martino attraverso i suoi portavoce ha portato agli occhi dell’opinione pubblica tale tematica in varie occasioni, chiedendo rafforzamento dei mezzi di controllo: telecamere ma anche l’illuminazione che in quella zona, come in altre, è completamente inesistente e ha permesso la fuga dei malviventi vanificando gli sforzi dei militari dell’Arma, messi a ulteriore rischio da tale situazione di “buio istituzionale” nonché fisico, soluzioni che sarebbero utili anche a scoraggiare i ripetuti e spiacevoli tentativi di eventi criminosi.