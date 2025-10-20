Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dal “Consorzio Santa Barbara sport è salute” contro il Comune di Viterbo per l’affidamento della gestione della palestra di Santa Barbara al Comitato provinciale Libertas Viterbo.

Il ricorrente contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che la scelta del Comune fosse carente di motivazione e in violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Secondo il tribunale amministrativo regionale però il Comune ha gestito l’assegnazione in modo regolare, seguendo le regole previste dal nuovo Codice degli appalti, che in questo caso consentiva un affidamento diretto perché di valore economico limitato. È stata esclusa anche la violazione del principio di rotazione, perché non è emerso che Libertas avesse già gestito in precedenza la stessa palestra o altri impianti comunali in modo consecutivo.

Il Tar ha chiarito inoltre che il Comune non era obbligato ad accogliere la richiesta di riesaminare la gara né ad attivare il cosiddetto “soccorso istruttorio”, che serve solo a correggere errori formali, non a riaprire la valutazione delle offerte.