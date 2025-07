Dall’inizio di questa settimana è entrata nel vivo la collaborazione tra la Questura di Viterbo e l’Università degli Studi della Tuscia con la presenza dei primi studenti che stanno svolgendo il tirocinio curricolare presso l’Ufficio Immigrazione.

L’attività, come detto, nasce a seguito della stipula lo scorso 15 aprile di un protocollo di intesa tra i due enti, che prevede anche la possibilità di fruire di un canale diretto per le studentesse e gli studenti stranieri finalizzato a facilitare le pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre i dipendenti della polizia di Stato hanno la possibilità di frequentare i corsi universitari a condizioni agevolate così come la Questura e l’Università potranno congiuntamente organizzare eventi formativi ed iniziative seminariali sul tema della legalità.