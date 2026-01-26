Ruba nelle auto in sosta a Pianoscarano, 24enne finisce in manette. È accaduto domenica quando la polizia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati, lo ha arrestato in flagranza. Si tratta di un italiano residente a Viterbo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Gli agenti, allertati dalla sala operativa, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino che ha riferito della presenza di un individuo, in abiti scuri, intento a scassinare le portiere delle autovetture in sosta in via Capone, nel quartiere di Pianoscarano.

Giunti tempestivamente sul posto, gli equipaggi della squadra volanti hanno individuato la persona segnalata, impegnata a rovistare all’interno di una vettura parcheggiata.

Alla vista degli agenti, il giovane è sceso dal veicolo, la cui maniglia della portiera anteriore è apparsa visibilmente danneggiata, con in mano una borsa contenente alcuni documenti, tra i quali la carta di circolazione di quell’automobile ed altri intestati a terze persone, asportati poco prima da altro veicolo parcheggiato nella zona. L’immediata perquisizione personale ha consentito agli agenti di rivenire diversi attrezzi atti allo scasso.

Il giovane è stato fermato e condotto in questura dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.