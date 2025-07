È stato sorpreso sdraiato nell’erba alta mentre si iniettava una siringa di droga. Il fatto è accaduto oggi intorno a mezzogiorno in via Sant’Antonio davanti a palazzo di Vico, in centro storico. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti preoccupati per l’uomo, un giovane su una trentina d’anni. Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante della polizia e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santa Rosa per accertamenti e cure del caso.

L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.