Un uomo di 84 anni è morto in un incidente che si è verificato sulla Nepesina. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi all’altezza del chilometro 9.

L’uomo era in sella a una moto Gilera 125 quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un palo.

Per T. T., queste le sue iniziali, non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo, alla fine i sanitari ne hanno dovuto constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e un’eliambulanza