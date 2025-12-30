La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che recepisce la rimodulazione di un Accordo di programma stipulato tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio sottoscritto il 20 dicembre 2002.

La delibera ridefinisce la ripartizione delle risorse destinate agli interventi sulle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo in base al nuovo quadro economico, allo stato di avanzamento dei progetti e alla ridefinizione degli stessi, consentendo di consolidare il quadro finanziario degli interventi, garantire la continuità delle opere in corso e porre le basi per il completamento degli investimenti infrastrutturali strategici per la mobilità regionale.

«Grazie a questa rimodulazione delle opere e dei finanziamenti, alla luce di alcune opere concluse e dei risparmi accumulati - dichiara l’assessore Ghera - sarà possibile destinare 29 milioni di euro per il completamento del raddoppio della Riano-Morlupo fondamentale per portare avanti un’opera attesa da anni, che consentirà di rendere la ferrovia Roma Nord sempre più efficiente per i pendolari della nostra Regione».