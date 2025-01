Viterbo Ambiente ripulisce l’area di San Lazzaro dove ciclicamente vengono abbandonati rifiuti trasformandola in una discarica abusiva.

A dare comunicazione dell’intervento, l’assessore comunale all’Ambiente Giancarlo Martinengo sul suo profilo social.

Venerdì mattina “il personale della società Viterbo Ambiente ha provveduto ad effettuare una pulizia straordinaria dell’isola di prossimità a San Lazzaro (cimitero), quotidianamente violentata da azioni non civili e fuori dalla legalità per abbandono di rifiuti. - scrive l’assessore - Provvederemo nella settimana prossima a continuare e ripristinare il luogo”.

Con l’occasione Martinengo torna a “a sensibilizzare la cittadinanza ad un comportamento conforme al rispetto dell’ ambiente ricordando le regole che normano tali comportamenti”.

Non è la prima volta che accade. Già lo scorso 3 gennaio l’assessore aveva denunciato l’abbandono di rifiuti ingombranti a ridosso delle mura del cimitero. Un gesto che aveva definito «vergognoso».

Intanto in risposta alle violazioni, arrivano anche le multe.

Sono state elevate sanzioni contro coloro che utilizzano impropriamente l’isola ecologica. In particolare una multa di 300 euro è stata comminata a un imprenditore, sorpreso a conferire rifiuti non autorizzati nei mastelli destinati ai residenti.