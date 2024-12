Un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto oggi in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Paradiso. La scoperta è avvenuta nel corso di alcuni lavori di scavo per la realizzazione di nuovi edifici. La bomba era a circa un metro di profondità.

Gli operai hanno fermato i lavori e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è giunto anche il 118 a scopo precauzionale e, nel pomeriggio, gli artificieri dell’Esercito. Pare che la bomba inesplosa abbia un peso di quasi 2 tonnellate. Sarebbe stata sganciata da un aereo inglese nel 1944. Nell’immediatezza, si è provveduto a presidiare l’intera area già transennata, con l’ausilio delle forze di polizia e della polizia locale. Presidio che continuerà ad essere assicurato h24 fino a cessate esigenze. Intanto in prefettura si è tenuto un primo incontro. E’ stata concordata col Comune la necessità di emanare con immediatezza un’ordinanza per interdire l’area circostante il cantiere alla circolazione dei mezzi pesanti. Tra le ipotesi quella che per la bonifica possa essere necessaria una evacuazione massiccia.

Questo, intanto, il testo della nota congiunta diffusa da Prefettura e Comune:

‘’​Nel pomeriggio odierno, nel territorio del Comune di Viterbo, in un cantiere in prossimità di via Alcide De Gasperi, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto mondiale.

Nell’immediatezza, si è provveduto a presidiare l’intera area già transennata, con l’ausilio delle forze di polizia e della polizia locale di Viterbo. Tale presidio continuerà ad essere assicurato h24, fino a cessate esigenze.

La prefettura ha provveduto, in data odierna, ad attivare il Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs) e il Comune ha provveduto per il Centro operativo comunale (Coc).

Nel pomeriggio è stata organizzata una prima riunione di coordinamento in Prefettura, nella quale, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli artificieri, è stato fatto un primo punto della situazione sulle possibili esigenze.

E’ stata concordata col Comune la necessità di emanare con immediatezza un’ordinanza per interdire l’area circostante il cantiere alla circolazione dei mezzi pesanti.

Nella giornata di domani sarà effettuata una valutazione più approfondita, alla luce degli accertamenti tecnici che saranno svolti dagli specialisti.

La popolazione sarà tenuta costantemente informata”.