Sono stati rilasciati questa mattina i cinque turchi fermati ieri sera dalla polizia in un blitz in un b&b di Montefiascone. Per tutta la notte gli uomini della squadra mobile e della Digos hanno effettuato controlli e accertamenti sul gruppo. Due di loro sono richiedenti asilo politico e tre hanno un regolare permesso di soggiorno.

Le indagini sono state volte ad accertare l’esistenza o meno di un collegamento con i due connazionali arrestati mercoledì a Viterbo. Legame che al momento pare escluso anche se i cinque rimangono attenzionati dalle forze dell’ordine.

A far scattare l’arresto ieri sera era stata un’anomalia nei documenti con cui si sono registrati nel b&b che pareva ricondurre direttamente ai due fermati il 3 settembre.

Nel frattempo proseguono le indagini anche sui due turchi in carcere volte anche a verificare eventuali collegamenti con il boss turco arrestato in un altro B&B del capoluogo il 26 agosto.

Pare invece tramontare definitivamente la pista del terrorismo mentre resta in piedi quella della criminalità organizzata finalizzata al traffico di armi o forse di sostanze stupefacenti.