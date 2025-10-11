Rifiuti abbandonati in centro dove capita e cestini traboccanti di ogni genere di scarto. Questo fenomeno di malcostume e inciviltà non accenna ad arrestarsi. Si ampliano le segnalazioni di abbandoni indiscriminati nel centro storico di Viterbo. Ultima in ordine di tempo è quella arrivata alla pagina facebook “Viterbo centro storico e mobilità urbana”. «Vorrei segnalare la situazione che quotidianamente si presenta in via del Pavone - angolo via Amendola. Immondizia ovunque, ora anche una finestra. Le pec a Comune, polizia locale, assessorato, non hanno sortito alcun effetto. Le telecamere neppure. Magari facebook compirà il miracolo?».

La segnalazione riguarda l’abbandono di rifiuti in via del Pavone vicino via Amendola. Non sarebbe, come detto, la sola. Altre situazioni sono state denunciate anche in via San Lorenzo.

Il Comune di Viterbo ha puntato molto sulle telecamere per arginare la piaga dell’abbandono dei rifiuti e molto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare. Resta alta infatti la percentuale di incivili che lasciano i rifiuti dove capita offrendo un’immagine della città poco curata e decorosa.

In questi mesi la lotta alle discariche abusive sul territorio comunale è andata avanti e tante sono state le sanzioni elevate, specie in zona Riello, decentrata nella parte ovest della città, ciò nonostante continuano gli abbandoni abusivi tra centro e periferie.

Nel punto in cui è stata fatta la segnalazione ci sono anche telecamere ma sussiste ancora l’usanza di lasciare i rifiuti per strada.

Il centro storico è spesso uno dei luoghi in cui l’abbandono di rifiuti è più camuffato dai vicoletti nascosti e, quindi, sarà importante trovare altre soluzioni oltre alle telecamere come, per esempio, un canale dedicato social o un numero o mail per le segnalazioni. Intanto gli addetti comunali si sono subito mossi per portare via i rifiuti segnalati e l’attenzione sulla piaga delle discariche abusive rimane alta.