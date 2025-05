L’acqua delle zone servite dalla rete idrica centro Monte Jugo è tornata potabile. Il parametro dell’arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo con nota di mercoledì 14 (acquisita al protocollo generale del Comune di Viterbo oggi), all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio, con prelievo in data 13 maggio 2025 – è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. Questa mattina quindi la sindaca Frontini ha pertanto emanato l’ordinanza sindacale con cui revoca il precedente provvedimento, ovvero quello di divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Con effetto immediato, le zone alimentate dalla suddetta rete idrica distributrice centro Monte Jugo (Poggino, Riello, Tuscanese, Bagni, Pilastro, strada Freddano, centro storico (parte), Pianoscarano, Paradosso, via Valle Cupa, via San Pellegrino, via Cardinal La Fontaine, via Chigi, via Orologio Vecchio, via Mazzini, viale R. Capocci, via della Caserma, via del Paradiso, Ellera, via Gorizia, via Dalmazia, via Venezia Giulia, via Benedetto Menni, viale Trento, zona Villanova, strada Teverina, strada Santissimo Salvatore, zona artigiana strada Teverina, strada Pozzo Ranieri), possono tornare a utilizzare regolarmente l’acqua anche per uso alimentare. «I valori sono tornati nella norma – spiega la sindaca Frontini - peraltro come sono sempre stati ultimamente rispetto al parametro dell'arsenico. Auspichiamo che questa situazione sia quantomeno servita a far emergere la problematica della tempistica di comunicazione nella filiera Arpa-Asl all’autorità sanitaria comunale, una criticità già sollevata, che deve essere risolta».