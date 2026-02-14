La città di Viterbo è stata selezionata e menzionata da Vogue Italia tra le mete ideali per una fuga romantica, in occasione di San Valentino e del prossimo weekend di primavera.

Il servizio, firmato da Lorenza Scalisi per Vogue Italia, pubblicato lo scorso 12 febbraio, include Viterbo nella selezione delle principali destinazioni italiane dove trascorrere un soggiorno d’amore, accanto ad altre rinomate città d’arte e borghi romantici italiani — un riconoscimento che conferma l’attrattiva culturale, storica e paesaggistica della nostra città.

Nel pezzo di Vogue Italia, Viterbo viene presentata come meta ideale «per chi desidera una fuga romantica», grazie al suo patrimonio artistico e storico, alle atmosfere suggestive del centro medievale e alle esperienze uniche che offre ai visitatori.

«Essere citati da Vogue Italia come destinazione consigliata per una fuga romantica a San Valentino - sottolinea la sindaca Chiara Frontini - è un riconoscimento autorevole del valore turistico della nostra città.

Questo risultato testimonia l’efficacia delle strategie di marketing che l’amministrazione sta portando avanti, anche tramite i progetti di Spazio Viterbo che proprio sul mese dell’amore si è concentrato, per valorizzare Viterbo al di fuori dei confini locali e per posizionarla come meta di eccellenza nel panorama nazionale. Siamo convinti - conclude la sindaca - che il potenziale culturale, storico e paesaggistico di Viterbo meriti di essere scoperto da sempre più visitatori, e questa menzione è un incentivo in più a proseguire con impegno su questa strada».

Viterbo ringrazia Vogue Italia per l’attenzione e la visibilità garantita e invita turisti e coppie alla scoperta delle bellezze cittadine, per vivere esperienze indimenticabili nel cuore della Tuscia.