Si sospetta una overdose dietro la morte di Paolo della Neve avvenuta ieri mattina in centro storico a Viterbo. Ieri mattinata gli agenti della squadra volante, infatti, sono intervenuti in via Zelli Pazzaglia in ausilio ai sanitari del 118, a seguito del decesso del 53enne.

"I primi accertamenti effettuati nell’immediatezza dell’evento – si legge in una nota della Questura – fanno presumere che la morte possa essere dovuta a probabile overdose. I poliziotti, dagli approfondimenti investigativi eseguiti nell’immediatezza dell’evento, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 58enne italiano, conoscente del deceduto, verosimilmente responsabile di aver ceduto alla vittima la dose di sostanza stupefacente”.