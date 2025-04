Un cagnolino azzannato e ucciso da un pitbull a San Faustino. La storia si ripete.

Il fatto è accaduto domenica sera in una zona residenziale del quartiere.

Un pitbull senza guinzaglio ha assalito il cane di piccola taglia che passeggiava in zona con il proprietario e non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione lo avrebbe attaccato al collo e nonostante i tentativi del proprietario per allentare la morsa, non c’è stato nulla da fare.

La scena si sarebbe consumata davanti agli occhi attoniti dei passanti.

Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i veterinari della Asl.

Questi ultimi hanno preso in consegna il cane aggressore per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Come detto, non si tratta di un fatto sporadico. Già nei mesi scorsi era accaduto: un altro cane era stato assalito sembrerebbe - il condizionale è d’obbligo - dallo stesso pitbull.

Resta il fatto che la notizia dell’accaduto ha fatto in breve il giro dei social network sollevando le polemiche e l’indignazione dei cittadini che hanno chiesto pene e controlli più severi.

“Mia figlia . scrive una viterbese - è stata aggredita da 3 pitbull a San Pellegrino, per fortuna qualche tempo fa avevamo un cane grande che si è difeso un po’ e un cuoco del ristorante l’ha aiutata”.

Intanto l’Asl sta svolgendo accertamenti sul comportamento del pitbull per stabilire se vi siano i presupposti per misure restrittive.